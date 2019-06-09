Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в МосквеИзвестия 10:40

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы. Посадка прошла в 13:23 мск, в штатном режиме, сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям авиакомпании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Летевший из Петербурга в Казахстан самолёт экстренно сел в московском аэропорту

78.ru10:59

Летевший из Петербурга в Казахстан самолет экстренно приземлился в Москве

Невские Новости10:05

Лайнер, летевший из Петербурга в Алма-Ату, экстренно сел в Москве

Телеканал Санкт-Петербург10:54

Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве

РИА Новости09:28

Летевший из Петербурга в Алма-Ату лайнер вынужденно сел в московском аэропорту

Интерфакс09:09

В Москве вынужденно сел летевший в Казахстан самолёт

RT на русском09:41

Самолет рейса Петербург – Алма-Ата экстренно сел в Москве

Петербургский дневник10:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

Обновлено в 05:24
Происшествия

В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2

Обновлено в 10:23
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что последний случай с отравлением средством для прочистки труб «Крот» был не единственным.
Обновлено в 08:17
Кино

Сигурни Уивер появится в продолжении «Охотников за привидениями»

Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган оформили развод

Собак заплатила за развод пошлину в 650 рублей. Пара официально поженилась в 2013 году, Собчак и Виторган воспитывают сына Платона.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Сообщения о минировании мавзолея в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР уничтожили украинский беспилотник

Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Шесть человек погибли в Польше в массовом ДТП с участием грузовика

«Шесть человек погибли, 11 были ранены в результате ДТП на автостраде А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйстья», - сообщили представители ведомства.
Обновлено в 09:44
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Происшествия

Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки

Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Появилось видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково

Ранее iReactor сообщал, что рейс U6 226 из Санкт-Петербурга в Екатеринбург пришлось вернуть в аэропорт Пулково из-за технической неисправности.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В Ростове-на-Дону горит крыша четырехэтажного здания

Кровля четырехэтажного здания загорелась в Ростове-на-Дону, площадь возгорания достигает 300 кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.
Обновлено в 11:09
Политика

Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

WSJ узнала о возможном появлении в США гигантской оборонной компании

Обновлено в 09:47
Футбол

Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн вместо перехода в "Барселону" может отправиться в чемпионат Франции.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала его наркоманом

Обновлено в 07:31
Общество

Астраханский фермер намерен отсудить часть «золота сарматов»

Житель Астраханской области Рустам Мудаев намерен в судебном порядке добиваться вознаграждения за обнаруженные артефакты в кургане "Богомольские пески".
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Сосновом Бору на пляже обнаружили мёртвую нерпу

В Сосновом Бору на пляже в Липово обнаружили мёртвую нерпу. Пост об этом появился в группе «Мой Сосновый Бор» «ВКонтакте».
Обновлено в 09:41
Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года

Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Пиар-директор прокомментировал сообщения о белой горячке у Алибасова

"Бари Каримович еще спит", - ответил Горжанкин, имея ввиду, что Алибасов все еще находится в медикаментозном сне, в который его ввели врачи.
Обновлено в 10:54
Политика

В Казахстане завершилось голосование на выборах президента

Голосование на президентских выборах в Казахстане завершилось.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Студент из Ирака порезал гражданина Туниса из-за русского языка

Вечером 8 июня 24-летний студент из Туниса зашел в комнату, где живет 41-летний второкурсник из Ирака, и заявил, что хорошего преподавателя из него не получится.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Общество

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу

Обновлено в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное