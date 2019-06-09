Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в МосквеИзвестия 10:40

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы. Посадка прошла в 13:23 мск, в штатном режиме, сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям авиакомпании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самолет из Петербурга в Казахстан срочно сел в Москве

КП - Санкт-Петербург13:11

Лайнер, летевший из Петербурга в Алма-Ату, экстренно сел в Москве

Телеканал Санкт-Петербург10:54

В Москве вынужденно сел летевший в Казахстан самолёт

RT на русском09:41

Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве

РИА Новости09:28

Летевший из Петербурга в Алма-Ату лайнер вынужденно сел в московском аэропорту

Интерфакс09:09

Летевший из Петербурга в Казахстан самолёт экстренно сел в московском аэропорту

78.ru10:59

Самолет рейса Петербург – Алма-Ата экстренно сел в Москве

Петербургский дневник10:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Политика

Венецианская комиссия оценит законность роспуска парламента Молдавии

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит последние события в Молдавии, в том числе роспуск парламента, и даст им правовую оценку.
Обновлено в 15:50
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Канаде

Обновлено в 16:12
Политика

Захарова сравнила современную политику США с временами рабства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международная политика США напоминает о временах, когда существовало рабовладение.
Обновлено в 12:59
Общество

Черное море в Одессе окрасилось в зеленый цвет

В Одессе уже несколько дней можно наблюдать необычную картину: море вблизи береговой линии окрасилось в зеленый цвет.
Обновлено в 10:49
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Единоборства

Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде

12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Кино

Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»

Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".
Обновлено в 14:48
Культура

Путин поприветствовал участников фестиваля «Кинотавр»

Обновлено в 12:26
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 12:15
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Футбол

Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с «Уфой»

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче 30-го тура РПЛ с "Уфой".
Обновлено в 15:40
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Игры

Релиз Ori and the Will of the Wisps состоится 11 февраля 2020 года

Обновлено в 16:19
Политика

ЕС официально признал новое правительство Молдавии

Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Обновлено в 11:59
Происшествия

Газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК вышли с совместным заявлением по поводу «дела Голунова»

Газеты "КоммерсантЪ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 16:28
Общество

Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности

В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован

Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.
Обновлено в 15:09
Спорт

Чемпионка мира в тройном прыжке прокомментировала отстранение ВФЛА

Обновлено в 14:52
Армия и оружие

На линии фронта погиб военнослужащий армии Азербайджана

В результате очередной провокации, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении на линии фронта, в воскресенье, 9 июня погиб военнослужащий азербайджанской армии.
Обновлено в 11:01
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Экономика

Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное