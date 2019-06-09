Происшествия
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в МосквеИзвестия 10:40
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы. Посадка прошла в 13:23 мск, в штатном режиме, сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям авиакомпании.
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Общество
ПФР реализует технологию автоматического определения бедных
Пенсионный фонд России в 8 регионах апробирует автоматическую технологию выявления граждан, проживающих за чертой бедности, в рамках реализации задачи по снижению числа таких россиян к 2024 году, заявил в интервью РИА Новости председатель ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 20:16
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Кино
Терренс Малик снимет фильм «Последняя планета»
Американский кинорежиссёр и сценарист Терренс Малик приступил к созданию фильма «Последняя планета» (The Last Planet).
Обновлено в 05:34
Происшествия
Самолет разбился в Португалии, есть погибшие
Обновлено в 17:52
Происшествия
Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове
В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Финансы
Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность
Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Автоспорт
Даниил Квят: «Крутая гонка. Приятно было обогнать Сайнса»
Обновлено в 20:34
Политика
США признали итоги выборов в Молдавии
Госдеп заявил, что выборы в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:34
Политика
Новую концепцию КоАП опубликуют на этой неделе
Новая концепция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ будет опубликована на этой неделе, заявил руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.
Обновлено в 18:38
Экономика
Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики
Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 21:11
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Происшествия
Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено в 16:56
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни
Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
Игры
Microsoft сформировала новую студию для развития Age of Empires
Неизвестно, сказалось ли появление новой студии на производстве четвёртой части.
Обновлено в 19:36
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»
Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
Обновлено в 18:16
Политика
Песков рассказал о неформальных беседах Путина и Си Цзиньпина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил эффект от встречи Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Петербурге во время ПМЭФ-2019.
Обновлено в 08:03
Общество
Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года
Обновлено в 10:22
Экономика
В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз
В Госдуму внесли законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами в 8 раз.
Обновлено в 19:43
Культура
На фестивале в Керчи студенты Екатеринбурга показали Илиаду Гомера
Постановку отрывка «Смерть Гектора» из «Илиады» Гомера показали студенты 2 курса Екатеринбургского государственного театрального института 9 июня на XXI Международном фестивале античного искусства «Босфорские агоны» в Керчи, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 18:45
Интернет
Конгресс США решил установить причины доминирования Facebook и Google
В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование.
Обновлено в 21:11
Футбол
На турнире в Греции игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель
В ночь перед дебютной игрой футболисты «Бешикташа» сняли проституток прямо в отель, где базировалась их команда.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что у его отца, находящегося в реанимационном отделении института имени Склифосовского, куда он попал после отравления жидкостью для прочистки труб, возникли осложнения.
Обновлено в 20:03
Политика
Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Политика
WSJ: в Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei
Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
Обновлено в 17:42
Хоккей
«Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли
Американские клубы НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинс» начали шестой матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2018/19.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть
Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Общество
Битва за парк «Изумрудный». Вакаев рассказал, почему не хочет объединяться с Тулиным
Депутат АКЗС Владислав Вакаев заявил в сети Facebook, что общественная группа "ГорСад" (разработчики концепции парка «Изумрудный») не будет объединяться предпринимателем Павлом Тулиным, тоже работающим над концепцией развития парка.
Обновлено в 20:34