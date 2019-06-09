Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в МосквеИзвестия 10:40

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы. Посадка прошла в 13:23 мск, в штатном режиме, сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям авиакомпании.
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Самолет из Петербурга в Казахстан срочно сел в Москве

КП - Санкт-Петербург13:11

Летевший из Петербурга в Казахстан самолёт экстренно сел в московском аэропорту

78.ru10:59

Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве

РИА Новости09:28

В Москве вынужденно сел летевший в Казахстан самолёт

RT на русском09:41

Летевший из Петербурга в Алма-Ату лайнер вынужденно сел в московском аэропорту

Интерфакс09:09

Лайнер, летевший из Петербурга в Алма-Ату, экстренно сел в Москве

Телеканал Санкт-Петербург10:54

Самолет рейса Петербург – Алма-Ата экстренно сел в Москве

Петербургский дневник10:32
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Общество

Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля

Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес выступила с дочерью в одинаковых платьях

Для дуэта с дочерью Дженнифер Лопес выбрала одинаковые пышные платья яркого оранжевого цвета.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Авто

Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus

Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 14:18
Политика

Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Политика

Делегацию из ЕС поразил Крымский мост

Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.
Обновлено вчера в 06:33
Политика

ЕС признал новое правительство Молдавии

Евросоюз приветствовал новое правительство Молдавии, возглавляемое Майей Санду, передает Sputnik.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Обновлено в 11:59
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Политика

Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает Токаев

Со своей стороны, директор научно-исследовательского центра "Молодежь" Талгат Калиев, сообщил, что, согласно данным проведенного ими экзитпола, Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94 процента голосов.
Обновлено в 14:30
Происшествия

После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек

Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Политика

Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партии

В воскресенье, 9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» бывший президент сообщил, что суть программы его партии — дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией.
Обновлено в 09:14
Происшествия

«Россия-24» переделала сюжет о журналисте Голунове

Телеканал "Россия 24" показал переделанный сюжет про задержание журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 13:17
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Вера Брежнева нежно поздравила маму с днем рождения

Вчера свой день рождения отметила мама Веры Брежневой Тамара Витальевна Галушка.
Обновлено в 04:31
Политика

Парламент Молдавии объявил страну захваченным государством

Парламент Молдавии назвал страну "захваченным государством". Об этом говорится в декларации, которую законодательный орган принял в субботу.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Общество

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Обновлено в 11:00
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Экономика

Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения

Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено вчера в 08:09
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