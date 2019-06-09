Происшествия
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в МосквеИзвестия 10:40
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы. Посадка прошла в 13:23 мск, в штатном режиме, сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям авиакомпании.
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