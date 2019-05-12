Происшествия

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в ШереметьевоТАСС 20:05

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
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Вылетевший в Самару SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в Москву

РБК20:33

Вылетевший из Москвы в Самару самолет вернулся в «Шереметьево»

Комсомольская правда20:51

SSJ 100 Москва-Самара экстренно вернулся в Шереметьево

Газета.Ru20:37

Вылетевший в Самару Superjet 100 вернулся в Шереметьево

Коммерсантъ21:02

В Шереметьево вернулся Superjet, летевший из Москвы в Самару

Московский Комсомолец20:12

Sukhoi Superjet «Аэрофлота», летевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево

URA.Ru20:12

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

ТАСС20:05
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Экономика

Стало известно, сколькими гостиницами в Приморье владеют китайские граждане

Пример – гостиничный комплекс в интегрированной курортной зоне «Приморье» (Tigre de Cristal – прим. ред.), - сказал Константин Шестаков.
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Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
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Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
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Общество

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Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Политика

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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Происшествия

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Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08
Политика

Минюст проверит активность половины политических партий в России

Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Культура

Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате

В Крыму 12 мая стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида 5.0».
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Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

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Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

Обновлено в 12:47
Транспорт

Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры

В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
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Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
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Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

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Общество

Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»

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Происшествия

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Во Владивостоке мужчина украл медную проволоку из строящегося собора. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено в 21:24
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Детский кардиолог назвал главные причины смертей на уроках физкультуры

Обновлено в 04:03
Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие

Нефтяные поля заставили Трампа передумать уходить из Сирии

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Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным

Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Недвижимость

Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

Обновлено в 08:12
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Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ

"Патриарх" Филарет допустил раскол в украинской церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.
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Происшествия

Число погибших при взрыве автоцистерны в Нигере достигло 76

По меньшей мере 76 человек погибли в результате взрыва бензовоза около международного аэропорта в столице Нигера — городе Ниамей.
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Шоу-бизнес

Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей

Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 19:00
Экономика

Стоимость российской пшеницы достигла минимума

Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
Обновлено в 11:09
Здоровье

Казак Тёма

Маленького мальчика спасет протонная терапия Вараксины из Пензы — казаки.
Обновлено в 17:57
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Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Музыка

Более 1,6 тыс. человек принимают участие в фестивале «Факел» в Сочи

Более 1,6 тыс. человек из разных стран принимают участие в фестивале самодеятельных творческих коллективов и исполнителей "Факел", открывшемся в воскресенье в Сочи, сообщили ТАСС в оргкомитете смотра.
Обновлено в 14:12
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