Происшествия
Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в ШереметьевоТАСС 20:05
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
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Экономика
Стало известно, сколькими гостиницами в Приморье владеют китайские граждане
Пример – гостиничный комплекс в интегрированной курортной зоне «Приморье» (Tigre de Cristal – прим. ред.), - сказал Константин Шестаков.
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Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Музыка
«Евровидение-2019» началось в Израиле
Обновлено в 14:19
Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено в 19:16
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
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Происшествия
Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске
Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08
Политика
Минюст проверит активность половины политических партий в России
Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Культура
Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате
В Крыму 12 мая стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида 5.0».
Обновлено в 15:04
Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
Обновлено в 12:47
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Происшествия
В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах
Обновлено в 04:34
Происшествия
Мужчина украл медную проволоку из строящегося собора
Во Владивостоке мужчина украл медную проволоку из строящегося собора. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено в 21:24
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено в 16:41
Политика
Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным
Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Политика
Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ
"Патриарх" Филарет допустил раскол в украинской церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Число погибших при взрыве автоцистерны в Нигере достигло 76
По меньшей мере 76 человек погибли в результате взрыва бензовоза около международного аэропорта в столице Нигера — городе Ниамей.
Обновлено в 20:47
Шоу-бизнес
Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей
Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 19:00
Экономика
Стоимость российской пшеницы достигла минимума
Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Казак Тёма
Маленького мальчика спасет протонная терапия Вараксины из Пензы — казаки.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо
Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Музыка
Более 1,6 тыс. человек принимают участие в фестивале «Факел» в Сочи
Более 1,6 тыс. человек из разных стран принимают участие в фестивале самодеятельных творческих коллективов и исполнителей "Факел", открывшемся в воскресенье в Сочи, сообщили ТАСС в оргкомитете смотра.
Обновлено в 14:12