Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в ШереметьевоТАСС 20:05

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

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