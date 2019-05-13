Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в ШереметьевоРИА Новости вчера в 21:49
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствует информация на портале Flightradar.
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Политика
СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР
Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Белоруссия предложила ограничить право вето в ЕАЭС
Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика предлагает ввести в Евразийском экономическом союзе мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле.
Обновлено вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Голикова не поддержала сокращение майских праздников
Вице-премьер Россия Татьяна Голикова заявила, что не поддерживает сокращение майских праздников.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Приморские поисковики восстановили штурмовик Ил-2
Участники приморского поискового объединения "Авиапоиск" с помощью запчастей из разных регионов России восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:50
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Если Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК, то доходы Rockstar многократно вырастут.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Опрокинулся грузовик: в Китае 12 человек погибли в ДТП
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Президент Австрии: в стране помнят о погибших советских воинах
Александер Ван дер Беллен подчеркнул, что все в Австрии помнят о советских воинах, отдавших жизнь за освобождение страны от фашистских захватчиков.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Предназначенные на ракеты и самолеты средства США потратят на стену
Пентагон выделил на строительство стены на границе с Мексикой 1,5 миллиарда долларов из средств, предназначенных для финансирования программ модернизации межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Иркутской области идет борьба с лесными пожарами
На значительной части покрытой лесами территории Иркутской области продолжается борьба с пожарами.
Обновлено 10 мая в 04:18
Происшествия
В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом, сообщают СМИ
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
В Париже разлили 300 литров бутафорской крови
Французские экологические активисты провели в Париже экоакцию, во время которой вылили несколько сотен литров бутафорской крови, сообщает агентство France-Presse.
Обновлено вчера в 09:43
Хоккей
Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею
Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире
Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 02:46
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой: «Мама хочет внуков, но я не знаю, сколько она еще проживет»
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено вчера в 22:50
Здоровье
Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита
Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки
Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
Азар принял решение о дальнейшем будущем
Хавбек лондонского "Челси" Эден Азар рассказал о будущей карьере, передает "Советский спорт". Полузащитник может оставить английский клуб.
Обновлено вчера в 23:29
ЖКХ
С 13 мая в Барнауле начнут отключать горячую воду
Обновлено 11 мая в 22:14
Общество
В Японии установили самые длинные в мире качели
Выполненные в форме круга длиной 163 м многоместные качели из города Китакюсю официально занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые длинные в мире.
Обновлено вчера в 04:05