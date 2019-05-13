Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в ШереметьевоРИА Новости вчера в 21:49

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствует информация на портале Flightradar.

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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