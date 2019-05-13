Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в ШереметьевоРИА Новости 21:49
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом говорит информация на портале Flightradar.
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Космос
Лучшее за день. 12 мая
Зажиточные сарматы жили некогда на территории нынешней Астраханской области. А современные археологи их раскапывают.
Обновлено в 17:37
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено в 19:45
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Происшествия
СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы
По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Политика
Путин рассказал о чувствах во время шествия «Бессмертного полка»
В этом году в акции «Бессмертный полк» в России приняли участие более 10 млн человек. Путин в пятый раз стал одним из участников шествия.
Обновлено в 07:39
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»
«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.
Обновлено в 22:43
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Финансы
Алексей Шаповалов о причинах торможения инфляции
Дмитрий Долгин из ING считает, что именно ухудшение потребительских настроений — основная причина, по которой правительство пошло на дальнейшие переговоры о продлении заморозки цен на топливо с нефтяниками.
Обновлено в 17:57
Политика
Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПД
В МИД России заявили, что российская сторона с пониманием относится к решению иранских властей приостановить исполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
Обновлено 10 мая в 02:47
Экономика
Стоимость российской пшеницы достигла минимума
Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Авто
Фотошпионы рассекретили интерьер нового Porsche Taycan 2020
Согласно планам руководства, в течении первого года будет произведено 20 000 единиц этой модели.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Зенит» получил чемпионский кубок на вечное хранение
Команда, оформившая пятое чемпионство в своей истории, получила его на вечное хранение.
Обновлено в 15:05
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ
Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Общество
Евгения Сидорова: «Культура находится в крепком состоянии»
Министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова ответила на вопросы читателей портала 73online.ru о судьбе знаменитого органа и здания архитетора Ливчака, как продвигается ремонт Ленинского мемориала, кто станет новым заместителем и какая зарплата у работников культуры.
Обновлено в 22:30
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Названа причина массовых смертей членов избиркома Индонезии на выборах
Основной причиной смертей сотрудников избиркома во время подсчета голосов на выборах в Индонезии стали инсульты и инфаркты.
Обновлено в 22:12
Экономика
Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными
В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Обновлено в 17:01
Наука
Посреди чернобыльского Рыжего леса беспилотники нашли опасные участки
Британские ученые решили составить радиационную карту местности в районе Рыжего леса при помощи беспилотников самолетного типа.
Обновлено 10 мая в 12:04
Авто
Эксперты назвали худшие модели авто в РФ
Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено в 10:38
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено в 17:08
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Трех человек нашли убитыми из арбалетов в немецком пансионате
В одной из гостиниц были найдены тела двух женщин и мужчины. Они заселились в пансионат за день до того, как их убили.
Обновлено в 20:50