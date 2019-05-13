Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в ШереметьевоРИА Новости 21:49

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом говорит информация на портале Flightradar.
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Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в столичный аэропорт Шереметьево

Московский Комсомолец22:16

Вылетевший в Самару Superjet 100 вернулся в Шереметьево

Коммерсантъ21:02

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

ТАСС20:05

Вылетевший в Самару SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в Москву

РБК20:33

Sukhoi Superjet «Аэрофлота», летевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево

URA.Ru20:12

SSJ 100 Москва-Самара экстренно вернулся в Шереметьево

Газета.Ru20:37

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

РИА Новости21:49
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Лучшее за день. 12 мая

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Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
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Фотошпионы рассекретили интерьер нового Porsche Taycan 2020

Согласно планам руководства, в течении первого года будет произведено 20 000 единиц этой модели.
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В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
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Названа причина массовых смертей членов избиркома Индонезии на выборах

Основной причиной смертей сотрудников избиркома во время подсчета голосов на выборах в Индонезии стали инсульты и инфаркты.
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В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
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Посреди чернобыльского Рыжего леса беспилотники нашли опасные участки

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Эксперты назвали худшие модели авто в РФ

Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
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В одной из гостиниц были найдены тела двух женщин и мужчины. Они заселились в пансионат за день до того, как их убили.
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