Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в ЛюксембургеRT на русском 06:44
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга. Об этом рассказал сотрудник пресс-службы компании.
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Политика
Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму
В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
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Политика
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Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
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Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Общество
В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах
Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
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Политика
Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных
Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Обновлено в 09:17
Политика
Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском
Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной
Актер Петр Кислов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах развода с певицей Полиной Гагариной.
Обновлено в 07:27
Авто
BMW показала тизер нового BMW iNext
После первых тизерных изображений электрокара BMW iNEXT, выпущенных в марте, мае и июле текущего года, экологически чистый внедорожник возвращается в серии новых тизеров и видео, демонстрирующих опытные образцы в камуфляже.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поделилась фотографией своих сыновей
Кадр сделан в Ленинградской области. Елизавета Боярская поделилась с поклонниками новым снимком своих сыновей.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев
Водитель, сбивший трех паралимпийцев в Тульской области, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 09:07
Экономика
Белоруссия и Украина оказались крупнейшими должниками России
Оказалось, что крупнейшим должником России является Белоруссия: Минск задолжал 7,5 миллиарда и не спешит избавляться от долга.
Обновлено вчера в 00:44
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Политика
Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве
Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:07
Общество
В Москве зафиксировали самый тёплый день августа
Обновлено в 07:31
Футбол
УЕФА назвал арбитров на матч «Спартака» с «Брагой»
УЕФА на своем официальном сайте огласил имена арбитров на первый матч матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы между португальской «Брагой» и московским «Спартаком».
Обновлено в 07:03
Наука
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Политика
На Украине завели дело против соратника Порошенко
По данным издания, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) просит НАБУ расследовать декларирование недостоверной информации Кононенко за 2015 год на сумму 7,6 миллона гривен (302,2 тысячи долларов) и мэром Днепра Борисом Филатовым за 2016 и 2017 годы на 1 миллион гривен (39,7 тысячи долларов ).
Обновлено в 09:13
Происшествия
СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:43
Технологии
Новосибирск обогнал Москву по скорости мобильного Интернета
По итогам пользовательских замеров средняя скорость мобильного интернета в Новосибирске оказалась выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе «МегаФон».
Обновлено в 08:40
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:1
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Культура
Apple потратила $6 млрд на производство своих шоу и сериалов
Обновлено в 02:33
Экономика
«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы
Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Китай показал на видео атаку танков при поддержке дронов
Китай показал на видео широкомасштабные военные учения в Тибете на границе с Индией. Изюминкой учений стало массовое использование дронов.
Обновлено в 08:39