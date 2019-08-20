Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в ЛюксембургеRT на русском 06:44

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга. Об этом рассказал сотрудник пресс-службы компании.
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Совершивший экстренную посадку в Люксембурге самолет Air France вылетел в Париж

ТАСС08:33

Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге

РИА Новости06:23

Рейс Air France Москва — Париж подал сигнал о ЧП на борту

РЕН ТВ05:45

Вылетевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге

Коммерсантъ06:09

Источник сообщил об экстренной посадке в Люксембурге рейса Москва-Париж

Интерфакс06:06

Вылетевший из Москвы в Париж рейс сел в Люксембурге из-за сигнала тревоги

РБК06:17

Экстренно севший в Люксембурге самолет Air France из Москвы приземлился в Париже

Агентство Москва10:12
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