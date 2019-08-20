Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга. Об этом рассказал сотрудник пресс-службы компании.

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

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