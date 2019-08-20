Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные портала Flightradar. Авиалайнер Airbus A319 сообщил об экстренной ситуации в районе Люксембурга, после чего сделал вираж и начал снижаться.

Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП

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