Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧПLenta.ru 05:59
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные портала Flightradar. Авиалайнер Airbus A319 сообщил об экстренной ситуации в районе Люксембурга, после чего сделал вираж и начал снижаться.
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