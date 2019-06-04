Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во ВнуковоРБК 06:28

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
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Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно сел во Внуково

Газета.Ru08:56

СК проводит проверку по факту разгерметизации на борту самолета Москва - Берлин

ТАСС08:49

СК начал проверку в связи с разгерметизацией на борту вернувшегося во Внуково самолёта

Говорит Москва08:51

СК начал проверку после разгерметизации самолета Utair

Телеканал 360°09:26

Во Внуково экстренно приземлился Boeing 737

РИА Новости06:22

Летевший в Берлин самолет совершил посадку после сигнала о разгерметезации

РЕН ТВ06:09

СК начал проверку после экстренного возвращения самолёта во Внуково

RT на русском09:15
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Политика

Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку

Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Политика

Зеленский прибыл в Брюссель для встречи с лидерами ЕС и НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Брюссель для встречи с представителями НАТО и Евросоюза.
Обновлено в 08:42
Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Транспорт

ЦОДД призвал автомобилистов пользоваться метро 5 июня

По заявлению пресс-службы ЦОДД, в среду, 5 июня, в столице ожидается затруднение движения на магистралях.
Обновлено в 10:06
Здоровье

В следующем году в псковских поликлиниках появятся врачи-гериатры

Первый в Псковской области врач-гериатр начал работать в этом году на базе областного госпиталя ветерано войн.
Обновлено в 09:06
Происшествия

На трассе М5 в Кузнецке устранены последствия смертельного ДТП

Движение на федеральной трассе М5 "Урал" в Кузнецке полностью восстановили.
Обновлено в 08:35
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Мужчина набросился на Майли Сайрус в толпе

Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

Киллер на мотоцикле застрелил мужчину на подходе к зданию ТЦ. В поселке Поварово Солнечногорского района во вторник, 4 июня, был убит директор торгового центра.
Обновлено в 08:30
Авто

Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке

Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Политика

Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

Обновлено в 07:28
Общество

Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные

Обновлено в 09:44
Политика

Германия вновь вступилась за «Северный поток-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства «Северного потока-2», передает РИА Новости.
Обновлено в 09:43
Общество

Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу

Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В КБР нашли тело утонувшего ребенка

Тело ребенка обнаружено под мостом у реки Черек рядом с сельским поселением Октябрьское, уточнили в ГУ МЧС по КБР.
Обновлено в 09:29
Общество

Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США

На мероприятие супруга принца Уильяма одела тиару принцессы Дианы, покорив поклонников и публику.
Обновлено в 05:32
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:05
Футбол

Сарри сравнил «Наполи» с бывшей женой

Галвный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что практически не спит в последние годы и чувствует себя чужим в Италии, потому что редко бывает дома, сообщает Vanity Fair.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН

Обновлено в 01:00
Политика

Лавров усомнился в качестве советников Трампа

Произошедшее вызвало у министра «вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США».
Обновлено в 09:55
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом

Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 05:56
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
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