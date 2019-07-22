Самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс из Антальи в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета

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