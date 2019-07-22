Происшествия
Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылетаRT на русском 03:55
Самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс из Антальи в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
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Задержанный из-за поломки самолет рейса Анталья-Москва, сообщил о нештатной ситуации после взлета
Комсомольская правда03:16
Авиакомпания Azur Air отправила пассажиров задержанного рейса Москва – Анталья
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