Происшествия

Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылетаRT на русском 03:55

Самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс из Антальи в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
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Следовавший в Москву борт Azur Air вернулся в Анталью

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Задержанный из-за поломки самолет рейса Анталья-Москва, сообщил о нештатной ситуации после взлета

Комсомольская правда03:16

Все туристы задержанных рейсов Azur Air прибыли в Россию и Турцию

Российская газета02:25

Летевший в Москву самолет Azur Air вернулся в Анталью

РБК03:31

У еще одного лайнера Azur Air возникли неполадки после вылета из Антальи

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Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета

RT на русском03:55

Авиакомпания Azur Air отправила пассажиров задержанного рейса Москва – Анталья

Эхо Москвывчера в 15:59
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В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест

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Советы по здоровому питанию опубликовала пресс-служба ведомства.
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Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
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Политика

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Происшествия

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Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.
Обновлено вчера в 20:01
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Адвокат бывшего короля Малайзии намекнул на неверность «Мисс Москвы»

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Сбербанк: россияне в среднем выплачивают ипотеку за 6-7 лет

Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в феврале говорил, что Сбербанк ожидает в этом году снижения темпов роста выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 02:05
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Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
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Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
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Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Общество

В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень

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Шоу-бизнес

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Для банковских служащих может оказаться под запретом использование на рабочем месте смартфонов.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Украина подписала второй пакет Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе.
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В Ленобласти задержали женщину по подозрению в избиении ребенка

Вскоре по подозрению в нанесении побоев ребенку была задержана женщина 1961 года рождения.
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