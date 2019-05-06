Трагедия в Шереметьеве

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигательГазета.Ru 12:29

Глава Североморска Владимир Евменьков, летевший потерпевшим крушение в Шереметьево самолетом SSJ-100, рассказал, что видел два удара молнии в правый двигатель, сообщает ТАСС. Он рассказал, что услышал два очень громких удара и увидел две вспышки в районе правого двигателя.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Второй день рождения»: пассажиры и экипаж рассказали о трагедии с SSJ-100

РИА Новости14:59

Выживший глава Североморска рассказал о молниях, ударивших в SSJ-100

Московский Комсомолец13:21

Свидетель рассказал, как на его глазах молния ударила в «Суперджет»

Взгляд.ру09:12

Глава Североморска рассказал, что видел два удара молнии в двигатель самолета SSJ-100

ТАСС12:27

Летевший на SSJ100 мэр Североморска сообщил о попавшей в двигатель молнии

РБК11:40

Глава Североморска, который находился на борту сгоревшего самолета, утверждает, что молния дважды ударила в двигатель

Эхо Москвы12:30

Глава Североморска был среди пассажиров Sukhoi Superjet. Он подтвердил версию о молнии

Фонтанка.Ру09:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Происшествия

Следователи завершили работу на месте крушения SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 12:04
Футбол

Манчестер Сити — Лестер 1:0

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Украина предотвратила «теракт» российских спецслужб

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины заявили, что смогли предотвратить терракт, подготовленный якобы российской спецслужбой.
Обновлено в 14:54
Общество

Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву 8 мая

В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь и ударит гроза.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 16:16
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Футбол

Колыванов может покинуть «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов может покинуть свой пост. 51-летний специалист возглавляет московский клуб с лета 2017 года.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево.
Обновлено в 15:50
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Обновлено в 15:08
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Общество

Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле

Обновлено в 11:36
Происшествия

Китайский лидер выразил соболезнования в связи с ЧП в Шереметьево

«От лица всего китайского народа, от имени китайского правительства и от себя лично выражаю глубокую скорбь по погибшим и искренние соболезнования семьям жертв и раненным», — говорится в телеграмме, которую лидер КНР отправил главе России Владимиру Путину.
Обновлено в 08:04
Футбол

Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо

Между главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко произошёл конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 16:32
Финансы

Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над сгоревшим SSJ-100

Обновлено в 10:38
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Здоровье

В Сызрани стартует голосование за лучшего медработника

В номинации «Лучший врач поликлиники и станции скорой медицинской помощи» принимают участие врачи всех специальностей государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Сызрань, работающие в амбулаторно-поликлинической службе, на станции скорой медицинской помощи имеющие стаж работы в учреждениях здравоохранения свыше 10 лет.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Из-за пожара в многоэтажном доме в Железноводске введен режим ЧС

Глава Железноводска Ставропольского края Евгений Моисеев сообщил, что из-за пожара в многоэтажном доме, который был вызван взрывом бытового газа, в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 01:03
Хоккей

Михеев пообещал, что постарается привезти Кубок Стэнли в Омск

Обновлено в 14:14
Происшествия

Собчак предостерегла россиян от полётов на SSJ 100

Российская телеведущая Ксения Собчак выразила соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта в Шереметьево и призвала россиян отказаться от полётов на этих лайнерах.
Обновлено в 09:48
Общество

Петербуржцы добились сохранения сквера в Кузнечном переулке

Обновлено в 15:27
Авто

Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе

В основе модели лежит седан S1 1956 года выпуска. Аукционный дом Silverstone продаст особый пикап компании Bentley.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия

На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком

Обновлено в 16:40
Политика

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского

Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Североморск
Город в России
Город в Мурманской области России, центр одноимённого городского округа-ЗАТО. Расположен на Кольском полуострове, в 25 км к северо-востоку от Мурманска.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное