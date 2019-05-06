Трагедия в Шереметьеве

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигательГазета.Ru 12:29

Глава Североморска Владимир Евменьков, летевший потерпевшим крушение в Шереметьево самолетом SSJ-100, рассказал, что видел два удара молнии в правый двигатель, сообщает ТАСС. Он рассказал, что услышал два очень громких удара и увидел две вспышки в районе правого двигателя.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Летевший на SSJ100 мэр Североморска сообщил о попавшей в двигатель молнии

РБК11:40

Глава Североморска, который находился на борту сгоревшего самолета, утверждает, что молния дважды ударила в двигатель

Эхо Москвы12:30

Глава Североморска рассказал, что видел два удара молнии в двигатель самолета SSJ-100

ТАСС12:27

Владимир Евменьков рассказал об увиденном в салоне Sukhoi Superjet 100

Би-порт13:00

Свидетель рассказал, как на его глазах молния ударила в «Суперджет»

Взгляд.ру09:12

Глава Североморска был среди пассажиров Sukhoi Superjet. Он подтвердил версию о молнии

Фонтанка.Ру09:02

Выживший при пожаре на SSJ-100 мэр Североморска рассказал о происходившем на борту

Говорит Москва09:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:23, Ашберн
Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Политика

Лавров рассказал о разговоре с Помпео

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Политика

Эксперт оценил намерение Климкина предложить Зеленскому свою отставку

Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о намерении подать в отставку после вступления в должность президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Происшествия

СК: При пожаре на самолёте в Шереметьево выжили 37 человек из 78

На борту лайнера Sukhoi Superjet, загоревшегося при аварийном приземлении в аэропорту Шереметьево, находилось 78 человек, включая членов экипажа.
Обновлено вчера в 16:39
Футбол

Сборная России примет футболистов Казахстана в Калининграде

Сборная России по футболу проведет отборочный матч чемпионата Европы с командой Казахстана в Калининграде.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены

Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Политика

Зеленский привлек раввинов к диалогу с Донбассом

Украинские раввины могут поспособствовать диалогу Киева с жителями неподконтрольных районов Донбасса.
Обновлено в 09:35
Гаджеты

Apple сняла с производства iPhone 6

Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Общество

Более 300 кошек нашли в канадской квартире

Обновлено в 13:09
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Происшествия

В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов на Невском проспекте

Обновлено в 13:18
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Соловьев заступился за спасавших сумки пассажиров «Суперджета»

Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы

1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.
Обновлено в 12:54
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам сгоревшего SSJ

Инцидент произошёл вечером 5 мая. Самолёт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», после посадки в аэропорту Шереметьево загорелся.
Обновлено в 11:12
Политика

Трамп заявил о нежелании США терять миллиарды на торговле с Китаем

Соединённые Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек

В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Реал» определился с будущим Бэйла в клубе

Обновлено в 12:51
Энергетика

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Медведев поручил представить предложения к закону об авиабезопасности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы с самолётом Superjet в Шереметьеве.
Обновлено в 09:51
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Игры

Трансляция геймплея State of Play состоится 10 мая

Идти трансляция будет всего лишь десять минут, а разработчиками было дано четкое обещание обнародовать подробные сведения относительно ожидаемого обновления MediEvil и продемонстрировать первые моменты из геймплея.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Умер участник казанского марафона

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Минобороны выделило 150 миллионов рублей на ремонт ракет времен СССР

Обновлено в 03:36
Космос

Три кольца вокруг Солнца появились над Великими озерами в Канаде

Обновлено вчера в 03:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное