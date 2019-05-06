Трагедия в Шереметьеве
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигательГазета.Ru 12:29
Глава Североморска Владимир Евменьков, летевший потерпевшим крушение в Шереметьево самолетом SSJ-100, рассказал, что видел два удара молнии в правый двигатель, сообщает ТАСС. Он рассказал, что услышал два очень громких удара и увидел две вспышки в районе правого двигателя.
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