Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100Известия 06:08

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории. Об этом журналистам рассказал источник в авиационных кругах.
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Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ

Летчики-испытатели на самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) в Жуковском проведут эксперимент и полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.
ТАСС03:15

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Лётчик-испытатель рассказал, как будут реконструировать посадку разбившегося SSJ100

Говорит Москва06:58

Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ

ТАСС03:15

Лётчики-испытатели повторят посадку сгоревшего в Шереметьево «суперджета»

Life.ru05:25

Посадку SSJ 100 в Шереметьево воссоздадут летчики-испытатели

Газета.Ru05:00

Летчики-испытатели повторят заход на посадку сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Lenta.ru04:08

Заход на посадку разбившегося SSJ 100 смоделируют лётчики-испытатели

News.ru03:59

Летчики-испытатели, по некоторым данным, сымитируют заход на посадку разбившегося самолета Superjet 100

Эхо Москвы07:00
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