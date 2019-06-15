Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100Известия 06:08

Летчики-испытатели на самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) в Жуковском проведут эксперимент и полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

с чего всё началось

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории. Об этом журналистам рассказал источник в авиационных кругах.

Происшествия Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.

Музыка Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.

Кино Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Происшествия Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине.

Происшествия Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Политика Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет "Обозреватель".

Политика КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.

Культура Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом "Звезда по имени Солнце", ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года.

Политика Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Политика Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Политика Новак прояснил ситуацию с сохранением транзита газа через Украину Ранее, по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, Александр Новак заявил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки ей газа, писал News.ru.

Общество Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Политика Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.

Экономика ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты "Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в "Сколково".

Политика Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.

Политика СМИ: в Японии не согласны с мнением США о причастности Ирана к нападениям на танкеры Правительство Японии не согласно с утверждениями США о причастности Ирана к недавним нападениям на танкеры в Оманском заливе и попросило у Вашингтона дополнительных доказательств на этот счет.