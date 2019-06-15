Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100Известия 06:08

Летчики-испытатели на самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) в Жуковском проведут эксперимент и полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

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Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории. Об этом журналистам рассказал источник в авиационных кругах.

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