«Летающий радар» А-100 совершил первый полетВести.Ru 10:35

с чего всё началось

"Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России. Самолет оснащен цифровым навигационным комплексом и двухдиапазонным локатором с фазированной антенной решеткой.

Гаджеты Apple передумала повышать цены на новые iPhone Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.

Происшествия В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.

Происшествия Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже Погромщиков разогнала полиция и машины с водометами. В результате полиция задержала 15 человек.

Происшествия В «Хитроу» лайнер сдуло с посадочной полосы Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту «Хитроу» (Лондон) не смог с первого раза совершить посадку из-за сильного бокового ветра, сообщает Daily Mail.

Общество Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.

Авто Новый Renault Duster станет пикапом Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.

Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Авто Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.

Армия и оружие Швеция заявила о создании истребителя-«убийцы» российских Су Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о способности истребителя Saab Gripen E победить российские самолеты серии Су в воздушном бою, пишет Business Insider.

Происшествия Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве Матч между командами игроков 2008 года рождения проходил в Москве. В какой-то момент возникла ссора между двумя отцами юных хоккеистов.

Общество В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи 9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.

Происшествия В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.

Авто У LADA Granta появилась модификация с пятью педалями В зависимости от типа трансмиссии педалей в автомобиле может быть пять или четыре — на модификациях с «механикой» у инструктора есть возможность тормозить и выжимать сцепление, на машинах с «автоматом» и «роботом» дублируется только педаль тормоза.

Политика Зеленского обвинили в употреблении наркотиков Во Львове группа протестующих обвинила кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в употреблении наркотиков.

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Происшествия СКР проверит расследовавших дело о перестрелке в «Москва-Сити» Перестрелка на территории комплекса «Москва-Сити» произошла в ноябре 2017 года, в ней участвовали охранники.

Происшествия В Мексике застрелили известного радиоведущего В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.

Космос «Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.

Общество Сотрудников магазина обязали портить нераспроданный хлеб грязной водой Руководство сети магазинов «Пятерочка» в Сызрани заставляет сотрудников компании выбрасывать хлеб через пять дней после выпуска, чтобы его не забрали малоимущие.

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Происшествия Аспиранту МГУ продлили срок задержания по новому делу В столице Головинский районный суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову по уголовному делу о хулиганстве, сообщает АГН «Москва».