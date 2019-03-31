Армия и оружие
«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие РоссииРоссийская газета 09:40
Западные СМИ оценили новый российский беспилотник-перехватчик. Видео испытаний дрона, вооруженного автоматическим карабином "Вепрь", сильно впечатлило журналистов. Foxtrot Alpha называет этот аппарат не иначе как "летающим кошмаром".
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Политика
Эмир Катара покинул саммит ЛАГ без объяснения причин
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани без объяснения причин покинул саммит Лиги арабских государств в Тунисе (ЛАГ).
Обновлено в 10:16
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Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Технологии
Соучредители Humble Bundle уходят в отставку после самого успешного года
Соучредители Humble Bundle Джеффри Розен (Jeffrey Rosen) и Джон Грэм (John Graham) ушли со своих постов исполнительного и операционного директоров компании.
Обновлено в 10:14
Политика
Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адрес
Обновлено в 10:19
Политика
Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.
Обновлено в 09:49
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
Обновлено в 10:43
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным
"Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:34
Политика
Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске
Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
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Автомобилистка сбила коляску с ребенком в Калуге
Обновлено в 12:01
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Футбол
Нобоа рассказал о вдохновляющей речи Семака в перерыве
По словам Нобоа, на игру хорошо повлияла речь главного тренера Сергея Семака в перерыве.
Обновлено в 10:52
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Наука
Неандертальцы стали каннибалами из-за изменения климата
Неандертальцы, жившие в пещере Мула-Герси на юго-востоке Франции, вынужденно стали каннибалами из-за климатических изменений во время Микулинского межледниковья 128−117 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:19
Финансы
Внешние заимствования Узбекистана выросли в 2018 году вдвое
Чистые внешние заимствования Узбекистана выросли более чем в два раза, увеличившись относительно 2017 года на 2,1 миллиардов долларов, сообщает Центробанк Узбекистана.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин
В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.
Обновлено в 10:16
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Общество
Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром
К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина предстала перед поклонниками в образе русской императрицы
Поклонники Надежды Бабкиной пришли в восторг от ее необычного образа и поспешили сделать ей множество комплиментов.
Обновлено в 09:41
Политика
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами
На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Дочь Ренаты Литвиновой сфотографировала маму без макияжа
Стоит отметить, что без макияжа и грима Литвинова выглядит кардинально иначе, чем во время профессиональных фотосессий, но ее природное обаяние осталось при ней.
Обновлено в 10:52
Экономика
В России изменятся правила начисления зарплат
Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.
Обновлено вчера в 11:31
Футбол
«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» в матче чемпионата Англии
Обновлено в 11:11
Политика
Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16