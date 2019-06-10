«Летающие радары» А-50 перебросили на Кубань на фоне учений НАТОМосковский Комсомолец 06:53

На Кубань передислоцировали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. "Самолеты А-50 ВКС России совершили перелет на один из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае", — уточнил он.

с чего всё началось

Россия перебросила на Кубань самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. "Летающие радары" помогут предотвратить возможные инциденты с участием гражданских кораблей и воздушных судов, которые могут случайно оказаться в зоне учений НАТО.

«Летающие радары» А-50 перебросили на Кубань на фоне учений НАТО

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