Футбол
«Лестер» выделит Роджерсу 200 млн фунтов на трансферыSoccer.ru вчера в 23:05
Руководство "Лестера" выделит новому главному тренеру команды Брендану Роджерсу 200 млн фунтов на новых игроков, утверждает источник. Главной летней трансферной целью "лис", по слухам, является нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон, который оценивается в £ 40 млн.
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Политика
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите
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Армия и оружие
Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии
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Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
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Экономика
ФАС призвали возбудить дело против Visa и MasterCard
Три российских ассоциации призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении платёжных систем Visa и MasterCard.
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Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Конгрессмены США представили законопроект о раскрытии активов Путина
Два депутата палаты представителей конгресса США – Вальдес Демингс (от демократической партии) и Элиза Стефаник (от республиканской) представили законопроект «О транспарентности в отношении [президента России] Владимира Путина».
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Происшествия
Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше за хищения
Бывший вице-президент Пробизнесбанка Ярослав Алексеев задержан сотрудниками полиции в Польше.
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В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки
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Обновлено в 02:02
Общество
Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян
В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 20:13
Политика
США отказались подписывать соглашение с КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не станет подписывать соглашение с Северной Кореей.
Обновлено в 02:46
Экономика
В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
На лыжном ЧМ задержали пятерых спортсменов в связи с делом о допинге
В австрийской коммуне Зеефельд-ин-Тироль и в Германии в рамках дела об употреблении и распространении допинга были задержаны девять человек, сообщает официальный сайт Федеральной полиции Австрии.
Обновлено вчера в 11:42
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Регионы пересчитали число туристов из-за курортного сбора
С мая 2018 года в эксперименте по курортному сбору участвуют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, в мае 2019 года к нему подключится Крым.
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Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс»
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Путин наградил Жванецкого орденом
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Общество
Роскачество выявило пельмени с кишечной палочкой
Обновлено в 00:29
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено вчера в 10:53
Единоборства
Скончался боец ММА Аркадий Лисин
Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Власти США оштрафовали сервис TikTok за публикацию видео с детьми
Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала сервис для обмена короткими видео TikTok почти на $6 млн.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы
По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
В Петербурге задержали бывшего главного инженера Адмиралтейских верфей
Сотрудники полиции сегодня задержали бывшего главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Владимира Байкова, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 02:26
Политика
Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле
Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках
В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений
Глава стратегического командования Вооруженных сил США (входит в Минобороны) генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено 26 февраля в 17:41
Авто
ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров
Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено вчера в 23:40