«Лестер» выделит Роджерсу 200 млн фунтов на трансферыSoccer.ru вчера в 23:05

Руководство "Лестера" выделит новому главному тренеру команды Брендану Роджерсу 200 млн фунтов на новых игроков, утверждает источник. Главной летней трансферной целью "лис", по слухам, является нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон, который оценивается в £ 40 млн.

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