Футбол

«Лестер» в большинстве разгромил «Арсенал»ProstoProSport 09:07

Лестер — Арсенал
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
8′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Онийнье Ндиди
13′
36′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
46′
Алекс Ивоби
Лоран Косельни
Онийнье Ндиди
Харви Барнс
46′
Юри Тилеманс
59′
64′
Сократис Папастатопулос
Рикарду Перейра
65′
Бенджамин Чилуэлл
70′
73′
Генрих Мхитарян
Маттео Гендузи
79′
Александр Ляказетт
Эдвард Нкетиа
Хамза Чоудури
Нампалис Менди
79′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
86′
Джейми Варди
86′
Джейми Варди
90′+5′
«Лестер» добыл разгромную победу со счетом 3:0 над «Арсеналом» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дубль Варди помог «Лестеру» обыграть «Арсенал»

Спорт-Экспресс09:01

«Лестер» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

РИА Новости09:00

Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Арсенал»

Матч ТВ08:58

«Лестер Сити» разгромил «Арсенал», Варди оформил дубль

Чемпионат08:54

«Арсенал» снова пропустил 3 мяча. На этот раз Эмери похоронил Варди

Sport24.ru09:20

Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Арсенал»

Советский спорт08:55

«Арсенал» проиграл третий матч подряд

Sports.ru08:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Кино

Лидер Китая Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»

Обновлено в 12:28
Футбол

«Зенит» и «Крылья Советов» определились с формами на матч

"Зенит" и "Крылья Советов" определились с формами на матч 26-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:27
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
Политика

НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

Телекомпания НТВ в начале мая запускает шоу "Магия" с ведущим - избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 10:32
Музыка

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 06:24
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Футбол

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ мог забить третий мяч»

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над ЦСКА (2:0) заявил, что его команда доминировала на поле и имела шансы забить третий гол, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 14:55
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 апреля в 17:14
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Политика

Социалисты лидируют на досрочных выборах в парламент Испании

Обновлено в 15:39
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей

Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Общество

За сутки Нева обмелела почти на полметра

Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Дальнобойщика расстреляли на трассе М-4 «Дон»

Дальнобойщика расстреляли на 1000 км трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено в 10:30
Кино

«Мстители: Финал» установил мировой рекорд по сборам в первый уикенд

Предыдущий рекорд принадлежал предшественнику - тогда фильм "Мстители: Война бесконечности" заработал $640 млн в мировом прокате.
Обновлено в 16:06
Наука

Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе

Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии

Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Политика

Скончался бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Российские военные научились ловить БПЛА сетью

Обновлено в 11:49
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры

СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.
Обновлено в 07:16
Автоспорт

Российский пилот «Торо Россо» Квят сошел с гонки «Формулы-1» в Баку

Обновлено в 09:30
Космос

Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта

Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено вчера в 05:13
Транспорт

«Платон» проследит за автобусами

На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Космос

Запуск грузового корабля Dragon для МКС перенесли на 1 мая

Запуск космического корабля Dragon американской компании SpaceX Илона Маска, предназначенного для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесли на 1 мая.
Обновлено вчера в 11:58
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джейми Варди
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Лестер Сити», бывший игрок сборной Англии. Является чемпионом Англии сезона 2015/16 в составе «Лестер Сити» и был удостоен награды «Игрок сезона английской Премьер-лиги» как лучший игрок чемпионата.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное