Футбол

«Лестер» уволил Пюэля с поста главного тренераSoccer.ru 05:47

Лестер — Кристал Пэлас
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
Онийнье Ндиди
36′
40′
Миши Батшуайи
Рашид Геззаль
Демарай Грэй
46′
51′
Джеймс Макартур
Джонни Эванс
64′
70′
Уилфрид Заа
Юри Тилеманс
Келечи Ихеаначо
74′
77′
Мамаду Сако
Скотт Дэнн
80′
Андрос Таунсенд
Шейху Куяте
Каспер Шмейхель
81′
81′
Лука Миливоевич
Харви Барнс
Синдзи Окадзаки
85′
86′
Миши Батшуайи
Джордан Айю
90′+3′
Уилфрид Заа
"Лестер" объявил об отставке главного тренера команды Клода Пюэля. Клуб также покинул его ассистент Джеки Бонневэй. Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер будут исполнять обязанности главного тренера, "Лестер" же приступил к поиску нового наставника.
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«Лестер» уволил главного тренера

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