Футбол
«Лестер» отправил в отставку главного тренера ПюэляНева Спорт 07:55
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
Онийнье Ндиди
|36′
|40′
Миши Батшуайи
Рашид Геззаль
Демарай Грэй
|46′
|51′
Джеймс Макартур
Джонни Эванс
|64′
|70′
Уилфрид Заа
Юри Тилеманс
Келечи Ихеаначо
|74′
|77′
Мамаду Сако
Скотт Дэнн
|80′
Андрос Таунсенд
Шейху Куяте
Каспер Шмейхель
|81′
|81′
Лука Миливоевич
Харви Барнс
Синдзи Окадзаки
|85′
|86′
Миши Батшуайи
Джордан Айю
|90′+3′
Уилфрид Заа
|64%
|Владение мячом
|36%
|85%
|Процент точных передач
|71%
|8
|Удары в сторону ворот
|1
|6
|Удары в створ ворот
|5
|1
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|15
|7
|Фолы
|14
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лестер
Расстановка 4‑5‑1
1
Шмейхель
14
Перейра
6
Эванс
15
Магуайр
28
Фухс
7
Грэй
25
Ндиди
10
Мэддисон
8
Ихеаначо
20
Окадзаки
9
Варди
31
Гуаита
2
Уорд
5
Томкинс
6
Дэнн
3
ван Анхолт
18
Макартур
4
Миливоевич
15
Шлупп
8
Куяте
14
Айю
11
Заа
2 ×
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
Руководство клуба приняло такое решение после поражения «Лестера» от «Кристал Пэласа» в домашнем матче со счётом 1:4. В официальном заявлении клуба говорится, что «Лестер» благодарит тренера за работу и желает Пюэлю удачи в дальнейшей карьере.
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