Футбол

«Лестер» отправил в отставку главного тренера ПюэляНева Спорт 07:55

Лестер — Кристал Пэлас
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
Онийнье Ндиди
36′
40′
Миши Батшуайи
Рашид Геззаль
Демарай Грэй
46′
51′
Джеймс Макартур
Джонни Эванс
64′
70′
Уилфрид Заа
Юри Тилеманс
Келечи Ихеаначо
74′
77′
Мамаду Сако
Скотт Дэнн
80′
Андрос Таунсенд
Шейху Куяте
Каспер Шмейхель
81′
81′
Лука Миливоевич
Харви Барнс
Синдзи Окадзаки
85′
86′
Миши Батшуайи
Джордан Айю
90′+3′
Уилфрид Заа
Руководство клуба приняло такое решение после поражения «Лестера» от «Кристал Пэласа» в домашнем матче со счётом 1:4. В официальном заявлении клуба говорится, что «Лестер» благодарит тренера за работу и желает Пюэлю удачи в дальнейшей карьере.
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