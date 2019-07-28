«Манчестер Юнайтед» предлагает «Лестеру» 72 миллиона фунтов стерлингов за защитника Гарри Магуайра. Отмечается, что «красные дьяволы» также готовы выплатить за 26-летнего игрока бонусы в случае завоевания трофеев и попадания в первую четверку по итогам сезона АПЛ.

«Лестер» требует у «МЮ» рекордную сумму за Магуайра

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