Футбол
«Лестер» требует у «МЮ» рекордную сумму за МагуайраМатч ТВ 02:42
«Манчестер Юнайтед» предлагает «Лестеру» 72 миллиона фунтов стерлингов за защитника Гарри Магуайра. Отмечается, что «красные дьяволы» также готовы выплатить за 26-летнего игрока бонусы в случае завоевания трофеев и попадания в первую четверку по итогам сезона АПЛ.
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«Лестер» отказался продавать Магуайра в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро
Советский спорт04:20
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