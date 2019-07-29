Футбол

«Лестер» требует у «МЮ» 90 млн фунтов за МагуайраSports.ru 15:59

«Лестер» просит за Магуайра 90 миллионов фунтов. Неизвестно, входят ли в эту сумму бонусы. Центрдеф сборной Англии остается главной целью «Юнайтед» и главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.
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«Лестер» требует у «МЮ» 90 млн фунтов за Магуайра

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СМИ: Магуайр настаивает на переходе в «МЮ»

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«Манчестер Юнайтед» должен заплатить 100 млн евро за Магуайра

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Гарри Магуайр
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии.
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