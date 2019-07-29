«Лестер» просит за Магуайра 90 миллионов фунтов. Неизвестно, входят ли в эту сумму бонусы. Центрдеф сборной Англии остается главной целью «Юнайтед» и главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

«Лестер» требует у «МЮ» 90 млн фунтов за Магуайра

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