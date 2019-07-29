Защитник "Лестера" Гарри Магуайр может стать игроком "Манчестер Юнайтед", сообщают британские СМИ. Как информирует Daily Mail, "МЮ" предложил за игрока 72 миллиона фунтов + бонусы, благодаря которым сумма может вырасти до 80 миллионов.

«Лестер» требует у «МЮ» 75 миллионов фунтов за Магуайра

Политика В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в России министерство водных ресурсов.

Транспорт В Тулуне закрыли федеральную трассу В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.

Происшествия Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.

Космос Машинное обучение помогло найти следы исчезнувших рукавов Галактики Астрономы применили методы машинного обучения для автоматического поиска и определения параметров групп звезд в пятимерном пространстве положений и двух проекций скорости.

Происшествия Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления.

Политика Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.

Происшествия Начальника уголовного розыска задержали в Приморье Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.

Происшествия Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».

Наука Победили в конкурсе Илона Маска: немецкая команда с уфимцем разогнала капсулу Hyperloop до 463 км/ч Команда Мюнхенского технического университета TUM Hyperloop, в состав которой входит уфимец Артём Газизов, установила новый рекорд — на соревнованиях SpaceX Hyperloop Pod Competition ребята разогнали капсулу Hyperloop до 463 км/ч.

Экономика Определен решающий месяц для «Северного потока-2» Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.

Музыка Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем народного артиста РФ, композитора и продюсера Игоря Крутого, отметив значимость его песен на современной российской эстраде.

Происшествия Дети в шутку накачали мальчика воздухом и погубили его Ранее в июле сообщалось, что в китайском городе Пекин мужчина в шутку угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его.

Происшествия В США пять человек погибли в результате стрельбы Пять человек погибли и два были ранены в результате стрельбы в американском штате Висконсин, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

Политика Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.

Армия и оружие Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии. Самолеты находились на территории аэропорта Аль-Джуфра.

Кино Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".

Общество В России предложили заблокировать BlaBlaCar Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.

Здоровье Доктор Мясников назвал пять препаратов, которые принимает сам с 30 лет Вторым принимаемым препаратом Мясников назвал комбинированное средство от гипертонии (Эксфордж), включающее два действующих вещества (амлодипин и валсартан).

Происшествия Globo: число жертв беспорядков в бразильской тюрьме возросло до 57 Число жертв беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в штате Пара возросло до 57 человек.

Общество В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Игры IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.

Армия и оружие Генштаб РФ обвинил США в разграблении сирийской нефти Генштаб РФ обвинил США в разграблении нефтяных объектов и месторождения в Заевфратье.

Политика Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября в США готов дать показания против Саудовской Аравии Как пишет газета The Wall Street Journal, в обмен на свои показания он требует от американских властей не выносить ему смертный приговор.

Общество Уровень Амура у Хабаровска может вырасти до 6 метров Подъём уровня воды в реке Уссури у населённого пункта Казакевичево за сутки составил +40 см. У села Архангеловка, у села Тунгуска прибавила 18 см, уровень Амура у села Нижнеспасского в ЕАО вырос на 24 см.

Шоу-бизнес Рынска показала свое лицо после операции Рынска рассказала, что ее давно уже мучили брыли, лицо «поехало».