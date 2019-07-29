Футбол
«Лестер» требует у «МЮ» 75 миллионов фунтов за МагуайраСпорт-Экспресс 27 июля в 23:41
Защитник "Лестера" Гарри Магуайр может стать игроком "Манчестер Юнайтед", сообщают британские СМИ. Как информирует Daily Mail, "МЮ" предложил за игрока 72 миллиона фунтов + бонусы, благодаря которым сумма может вырасти до 80 миллионов.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 23:18, Вашингтон
Политика
В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в России министерство водных ресурсов.
Обновлено в 20:06
Транспорт
В Тулуне закрыли федеральную трассу
В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Космос
Машинное обучение помогло найти следы исчезнувших рукавов Галактики
Астрономы применили методы машинного обучения для автоматического поиска и определения параметров групп звезд в пятимерном пространстве положений и двух проекций скорости.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили
Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления.
Обновлено в 15:58
Политика
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено в 21:16
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено в 23:09
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Наука
Победили в конкурсе Илона Маска: немецкая команда с уфимцем разогнала капсулу Hyperloop до 463 км/ч
Команда Мюнхенского технического университета TUM Hyperloop, в состав которой входит уфимец Артём Газизов, установила новый рекорд — на соревнованиях SpaceX Hyperloop Pod Competition ребята разогнали капсулу Hyperloop до 463 км/ч.
Обновлено в 08:32
Экономика
Определен решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Музыка
Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем народного артиста РФ, композитора и продюсера Игоря Крутого, отметив значимость его песен на современной российской эстраде.
Обновлено в 05:16
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Происшествия
Дети в шутку накачали мальчика воздухом и погубили его
Ранее в июле сообщалось, что в китайском городе Пекин мужчина в шутку угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В США пять человек погибли в результате стрельбы
Пять человек погибли и два были ранены в результате стрельбы в американском штате Висконсин, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 19:16
Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым
Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено в 10:28
Общество
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы.
Обновлено в 21:42
Армия и оружие
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии. Самолеты находились на территории аэропорта Аль-Джуфра.
Обновлено вчера в 04:47
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 10:21
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять препаратов, которые принимает сам с 30 лет
Вторым принимаемым препаратом Мясников назвал комбинированное средство от гипертонии (Эксфордж), включающее два действующих вещества (амлодипин и валсартан).
Обновлено в 10:47
Происшествия
Globo: число жертв беспорядков в бразильской тюрьме возросло до 57
Число жертв беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в штате Пара возросло до 57 человек.
Обновлено в 19:05
Общество
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено в 19:03
Игры
IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP
Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Генштаб РФ обвинил США в разграблении сирийской нефти
Генштаб РФ обвинил США в разграблении нефтяных объектов и месторождения в Заевфратье.
Обновлено в 07:13
Политика
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября в США готов дать показания против Саудовской Аравии
Как пишет газета The Wall Street Journal, в обмен на свои показания он требует от американских властей не выносить ему смертный приговор.
Обновлено в 22:28
Общество
Уровень Амура у Хабаровска может вырасти до 6 метров
Подъём уровня воды в реке Уссури у населённого пункта Казакевичево за сутки составил +40 см. У села Архангеловка, у села Тунгуска прибавила 18 см, уровень Амура у села Нижнеспасского в ЕАО вырос на 24 см.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Рынска показала свое лицо после операции
Рынска рассказала, что ее давно уже мучили брыли, лицо «поехало».
Обновлено в 18:50
Общество
В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено в 22:20