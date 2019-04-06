«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд», «Ньюкасл» уступил «Кристал Пэлас»Спорт-Экспресс 12:03

"Лестер" с разгромным счетом победил "Хаддерсфилд" в матче 33-го тура чемпионата Англии (4:1). Дублем отметился форвард Джейми Варди. "Лестер" набрал 47 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Хаддерсфилд" с 14 баллами располагается на последней строчке.

Политика Кличко насмешила сдача анализов Зеленским и Порошенко Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко назвал смешной сдачу анализов кандидатов.

Общество В России ужесточили требования к автошколам Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.

Футбол Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.

Футбол «Спартак» потерпел первое поражение в премьер-лиге при Кононове "Спартак" проиграл ЦСКА в матче 22-го тура премьер-лиги (0:2). Красно-белые потерпели первое поражение в премьер-лиге при Олеге Кононове.

Хоккей Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".

Политика Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.

Происшествия Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.

Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки в московском отеле Управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела девушки в номере отеля на северо-западе столицы.

Политика Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью на сайте Госдумы, в которой отметил, что на его взгляд было бы правильным, если нижняя палата "как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства".

Политика Россия победила в споре с Украиной в ВТО из-за транзита товаров Как сообщает "Европейская правда", эксперты Всемирной торговой организации, которые занимались рассмотрением жалобы Незалежной на введение Россией запрета на прямой транзит украинских товаров, отказались признать действия российских властей нелегитимными.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Футбол «Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико» Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Гаджеты Apple хочет отказаться от iTunes Корпорация Apple планирует отказаться от сервиса iTunes.

Политика В Польше хотят взыскать с Германии 900 миллиардов долларов в виде репараций Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Здоровье 7 апреля москвичи смогут проверить давление в павильоне МЦД Проверить кровь на уровень глюкозы и холестерина москвичи и гости столицы смогут в демонстрационном павильоне МЦД на площади Киевского вокзала, как сообщает М24.RU.

Шоу-бизнес Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.