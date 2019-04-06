Футбол

«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд», «Ньюкасл» уступил «Кристал Пэлас»Спорт-Экспресс 12:03

"Лестер" с разгромным счетом победил "Хаддерсфилд" в матче 33-го тура чемпионата Англии (4:1). Дублем отметился форвард Джейми Варди. "Лестер" набрал 47 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Хаддерсфилд" с 14 баллами располагается на последней строчке.
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Бомбардир.ру11:56
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Министр рассказал, что Минфин предложил сделать сроком заключения соглашений между регионами и муниципалитетами 15 календарных дней.
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Во время атомных взрывов зафиксировали активность НЛО

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Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
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Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
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G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

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