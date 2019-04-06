Футбол
«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд», «Ньюкасл» уступил «Кристал Пэлас»Спорт-Экспресс 12:03
"Лестер" с разгромным счетом победил "Хаддерсфилд" в матче 33-го тура чемпионата Англии (4:1). Дублем отметился форвард Джейми Варди. "Лестер" набрал 47 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Хаддерсфилд" с 14 баллами располагается на последней строчке.
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