Футбол

«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд», «Ньюкасл» уступил «Кристал Пэлас»Спорт-Экспресс 12:03

"Лестер" с разгромным счетом победил "Хаддерсфилд" в матче 33-го тура чемпионата Англии (4:1). Дублем отметился форвард Джейми Варди. "Лестер" набрал 47 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Хаддерсфилд" с 14 баллами располагается на последней строчке.
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«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд», «Ньюкасл» уступил «Кристал Пэлас»

Спорт-Экспресс12:03

«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд» в 33-м туре АПЛ

Sport24.ru12:01

«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд»

REGNUM11:56

Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Хаддерсфилд»

Чемпионат11:57

Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Хаддерсфилд», «Кристал Пэлас» обыграл «Ньюкасл»

Матч ТВ11:56

«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд», «Бёрнли» и «Кристал Пэлас» набрали по три очка

Евро-футбол.ру11:59

АПЛ. «Ньюкасл» уступил «Кристал Пэлас», «Лестер» разгромил «Хаддерсфилд»

Бомбардир.ру11:56
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Армия и оружие

CNN пустили на российскую базу в Арктике

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Политика

Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью на сайте Госдумы, в которой отметил, что на его взгляд было бы правильным, если нижняя палата "как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства".
Обновлено в 03:40
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Экономика

ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре

Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие

Франция, США и Британия предостерегли Асада от использования химоружия

Париж, Лондон и Вашингтон предостерегают сирийские власти от использования химического оружия и намерены действовать решительно в случае его применения, говорится в совместном коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Спорт

Резцова: Логинов несправедливо отсидел дисквалификацию за других

Обновлено в 02:31
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол

«Байер» дома проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» в гостях обыграл «Шальке»

Байер на своем поле принимал РБ Лейпциг. Матч закончился победой гостей со счетом 4:2.
Обновлено в 11:48
Политика

Джулиан Ассанж потребовал от Швеции €900 тысяч

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж потребовал от шведского правительства €900 тыс. за судебные издержки, сообщает SVT со ссылкой на его адвоката Пер Самуэльссона.
Обновлено в 07:20
Футбол

ЦСКА назвал стартовый состав на матч со «Спартаком»

Обновлено в 10:39
Политика

G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
Обновлено в 11:03
Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

Обновлено в 11:40
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Обновлено в 05:20
Экономика

Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Спорт

Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet

Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.
Обновлено в 09:22
Музыка

Децл получил почетное звание посмертно

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Бюджетный KIA Sportage показал ошеломительный результат в марте

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В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

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Общество

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О «вторжении» России в Эстонию объявили на немецком телеканале

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Главы МИД стран G7 призвали Москву освободить украинских моряков, которые в ноябре 2018 года были задержаны пограничниками в результате инцидента в районе Керченского пролива.
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Общество

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
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Армия и оружие

Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи

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Происшествия

МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку

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Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
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Волгоградцы 7 апреля могут бесплатно проверить свое здоровье

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Английский футболист, нападающий клуба «Лестер Сити», бывший игрок сборной Англии. Является чемпионом Англии сезона 2015/16 в составе «Лестер Сити» и был удостоен награды «Игрок сезона английской Премьер-лиги» как лучший игрок чемпионата.
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