Футбол

«Лестер» разгромил «Арсенал» благодаря дублю ВардиНева Спорт 09:27

Лестер — Арсенал
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
8′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Онийнье Ндиди
13′
36′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
46′
Алекс Ивоби
Лоран Косельни
Онийнье Ндиди
Харви Барнс
46′
Юри Тилеманс
59′
64′
Сократис Папастатопулос
Рикарду Перейра
65′
Бенджамин Чилуэлл
70′
73′
Генрих Мхитарян
Маттео Гендузи
79′
Александр Ляказетт
Эдвард Нкетиа
Хамза Чоудури
Нампалис Менди
79′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
86′
Джейми Варди
86′
Джейми Варди
90′+5′
В матче 36-го тура английской премьер-лиги "Лестер Сити" дома одержал разгромную победу над лондонским "Арсеналом" со счетом 3:0. В составе победившей команды дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 86-й минуте и на 95-й минуте с передачи Рикарду Перейры.
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