Футбол
«Лестер» продлил контракт с ФухсомМатч ТВ 11:53
Защитник «Лестера» Кристиан Фухс продлил контракт с английским клубом. Сообщается, что новое соглашение 35-летнего австрийца рассчитано до конца следующего сезона.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Обновлено в 09:22
Гаджеты
В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника
Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой
Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено в 11:35
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»
Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА
26 марта на Украине вступил в силу закон, уравнявший в правах ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов из Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России).
Обновлено в 10:50
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд
Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:19
Политика
Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17
Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Политика
В Норвегии выяснили, кем на самом деле является русский «кит-шпион»
«Кит-белуха, выловленный у Финнмарка, скорее всего, сбежал из российского центра дельфинотерапии неподалеку от норвежской границы», – предположил бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю.
Обновлено в 11:41
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Кино
В сети вышел первый тизер сериала «Бэтвумен»
Премьера первой серии запланирована на 2019 год. В трейлере создателе показали главную героиню, наблюдающую за ночным городом.
Обновлено в 04:39
Политика
Захарова: в Киеве за переписыванием истории забыли дату окончания Второй мировой войны
Представители МИД Украины настолько погрузились в переписывание истории, что забыли дату окончания Второй мировой войны и дату капитуляции нацисткой Германии - День Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
«Пуговка» Катя Старшова страдает от популярности
Молодая актриса Екатерина Старшова, получившая широкую известность благодаря роли «Пуговки» в ситкоме «Папины дочки», дала новое интервью.
Обновлено в 11:38
Общество
В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России
"С другой стороны, в России есть определенные культурные традиции, и в соответствии с ними майские праздники, как впрочем и зимние, - это святое", - отметил законодатель.
Обновлено в 06:15
Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаров
Повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая, сообщил федеральный реестр в среду.
Обновлено в 09:33
Общество
На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц
Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Курганской области мемориальная плита упала на девочку
Обновлено в 07:16
Общество
В ПФР рассказали о размерах пенсий ветеранов
На 1 мая средний размер обеих пенсий у инвалидов войны и участников ВОв в Калининградской области составляет 34415.71 руб. и 36413.20 руб.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Хоккей
Кузнецов призвал игроков сборной поменьше читать прессу
Форвард призвал поменьше читать прессу, потому что там все ждут, что сборная России будет забивать по 20 голов за матч, а игроки — делать хет-трики.
Обновлено в 09:27
Космос
На Солнце нашли две огромные группы пятен
Обновлено в 04:36