Футбол
«Лестер» продлил контракт с ФухсомМатч ТВ 11:53
Защитник «Лестера» Кристиан Фухс продлил контракт с английским клубом. Сообщается, что новое соглашение 35-летнего австрийца рассчитано до конца следующего сезона.
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Происшествия
Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам
Обновлено в 10:02
Здоровье
Минздрав проверит эффективность кесарева сечения
В письме говорится, что кесарево сечение, если оно применяется по медицинским показаниям, проявило себя «как эффективный инструмент снижения материнской и перинатальной смертности», однако численность таких вмешательств стабильно растет как в мире, так и в России.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»
Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Общество
В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны
На сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне, следует из данных Пенсионного фонда, которые приводит в среду Минтруд.
Обновлено в 11:38
Единоборства
Российский боец UFC Тайсумов ответил на оскорбления Макгрегора
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов обвинил Конора Макгрегора в употреблении наркотиков.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева из-за смерти матери намеревалась совершить самоубийство
Знаменитость призналась, что после того, как из жизни ушла ее мать, она впала в затяжную депрессию и едва не покончила с собой.
Обновлено в 13:01
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Представлена новая операционная система Android 10
Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено в 04:24
Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет
Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Общество
Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки
Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Ижевске врач получил условный срок за изнасилование пациентки
В Ижевске врача одной из городских больниц осудили за изнасилование пациентки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Обновлено вчера в 09:00
Хоккей
Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на чемпионат мира
Первый матч на чемпионате мира команда Ильи Воробьёва проведёт в пятницу со сборной Норвегии.
Обновлено в 13:11
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Авто
Volkswagen начал прием предзаказов на электрохэтчбек ID.3
Обновлено в 08:09
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Космос
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Обновлено в 10:11
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц
Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
Обновлено в 07:48
Общество
У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка
В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Общество
Ввоз мясной продукции из Белоруссии ограничен
Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с четырёх предприятий Белоруссии.
Обновлено в 04:31