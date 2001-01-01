Футбол

«Лестер» продлил контракт с ФухсомМатч ТВ 11:53

Защитник «Лестера» Кристиан Фухс продлил контракт с английским клубом. Сообщается, что новое соглашение 35-летнего австрийца рассчитано до конца следующего сезона.
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«Лестер» анонсировал уход Окадзаки и Симпсона

Soccer.ru13:17

«Лестер» продлил контракт с Фухсом

Матч ТВ11:53

«Лестер» продлил контракт с Фухсом

Sportbox.RU11:53

Фукс продлил контракт на год с «Лестером»

Спорт-Экспресс11:16

Фукс продлил контракт с «Лестером». Чемпион 2016 года провел 3 матча в АПЛ в этом сезоне

Sports.ru11:50
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Происшествия

Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам

Обновлено в 10:02
Здоровье

Минздрав проверит эффективность кесарева сечения

В письме говорится, что кесарево сечение, если оно применяется по медицинским показаниям, проявило себя «как эффективный инструмент снижения материнской и перинатальной смертности», однако численность таких вмешательств стабильно растет как в мире, так и в России.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»

Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Общество

В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны

На сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне, следует из данных Пенсионного фонда, которые приводит в среду Минтруд.
Обновлено в 11:38
Футбол

Глава СПЧ поддержал решение суда в отношении Мамаева и Кокорина

Обновлено в 10:56
Единоборства

Российский боец UFC Тайсумов ответил на оскорбления Макгрегора

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов обвинил Конора Макгрегора в употреблении наркотиков.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева из-за смерти матери намеревалась совершить самоубийство

Знаменитость призналась, что после того, как из жизни ушла ее мать, она впала в затяжную депрессию и едва не покончила с собой.
Обновлено в 13:01
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Игры

CD Project RED открыла магазин с мерчендайзом по The Witcher и Cyberpunk 2077

Обновлено в 11:48
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Представлена новая операционная система Android 10

Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено в 04:24
Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Общество

Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки

Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Обновлено в 11:53
Политика

Националист Демушкин с 13 мая возглавит администрацию Барвихи

Обновлено в 10:50
Происшествия

В Ижевске врач получил условный срок за изнасилование пациентки

В Ижевске врача одной из городских больниц осудили за изнасилование пациентки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Обновлено вчера в 09:00
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на чемпионат мира

Первый матч на чемпионате мира команда Ильи Воробьёва проведёт в пятницу со сборной Норвегии.
Обновлено в 13:11
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Происшествия

SSJ-100 «Аэрофлота» не смог вылететь из Ростова из-за поломки

Обновлено в 05:38
Авто

Volkswagen начал прием предзаказов на электрохэтчбек ID.3

Обновлено в 08:09
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

В Норвегии оправдали российского «шпиона»

Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Космос

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Обновлено в 10:11
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц

Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
Обновлено в 07:48
Общество

У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Общество

Ввоз мясной продукции из Белоруссии ограничен

Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с четырёх предприятий Белоруссии.
Обновлено в 04:31
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