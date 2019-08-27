Футбол
Красная весна«Лестер» по пенальти переиграл «Ньюкасл» в Кубке английской лиги
«Ньюкасл» на своем поле уступил «Лестеру» 28 августа в матче 1/32 Кубка английской лиги по футболу. «Лестер» открыл счет на 34-й минуте. Джеймс Мэддисон отлично исполнил штрафной удар.
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«Лестер» по пенальти обыграл «Ньюкасл» и вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги
Sport24.ruвчера в 17:40
«Ньюкасл» по пенальти проиграл «Лестеру» в Кубке лиги, «Бернли» уступил «Сандерленду»
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Кубок английской лиги. «Лестер» обыграл «Ньюкасл» по пенальти, «Эвертон» победил «Линкольн»
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