Футбол

Красная веснаКрасная весна«Лестер» по пенальти переиграл «Ньюкасл» в Кубке английской лиги

«Ньюкасл» на своем поле уступил «Лестеру» 28 августа в матче 1/32 Кубка английской лиги по футболу. «Лестер» открыл счет на 34-й минуте. Джеймс Мэддисон отлично исполнил штрафной удар.
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«Лестер» по пенальти обыграл «Ньюкасл» и вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги

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Спорт-Экспрессвчера в 17:17

«Лестер» обыграл «Ньюкасл» в серии пенальти и вышел в 1/16 финала Кубка лиги

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«Эвертон» и «Лестер» пробились в следующий раунд Кубка английской лиги

Матч ТВвчера в 17:07

«Лестер» вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги, обыграв «Ньюкасл»

РИА Новостивчера в 17:17

Кубок английской лиги. «Лестер» обыграл «Ньюкасл» по пенальти, «Эвертон» победил «Линкольн»

Sports.ru27 августа в 06:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
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70 лет назад в СССР провели первое испытание атомной бомбы

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Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину

Газета.Ru 03:07
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Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.
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Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента

Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
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МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа

Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
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Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 сентября

Фестиваль завершится 1 сентября.
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Сигналы обеих навигационных систем могут использоваться потребителями, не создавая помех друг другу.
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По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
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Депутаты Верховной рады нового созыва принесли присягу

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Путин и Эрдоган показались на Су-57

Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru 27 августа в 07:01
Музыка

Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»

Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
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Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Финансы

Минфин США отказался от долларовых интервенций

Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
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Актер Александр Числов умер на 55-м году жизни

Российская газета 04:34
Экономика

Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров

Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Гаджеты

В популярном приложении для Android нашли вирус

Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
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29 августа православные отмечают Ореховый Спас

Северная неделя 04:19
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Более 2,2 млн автомобилей проехало с начала лета по Крымскому мосту

С начала лета по Крымскому мосту проехало более 2,25 млн автомобилей, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о повреждении клуба и двух жилых домов при обстреле

РИА Новости вчера в 15:26
Гаджеты

Планшет Huawei MediaPad M6 Turbo Edition оборудован дисплеем 2K IPS

Китайский бренд Huawei продемонстрировал новую модель планшета MediaPad M6 Turbo Edition, поддерживающий актуальную ОС Android 9.0 Pie.
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Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС

Известия вчера в 21:55
Кино

Вышел тизер сериала «Новый папа» с Джудом Лоу в плавках

Life.ru вчера в 17:38
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Голландец Спонг может стать следующим соперником Усика

Следующим соперником украинского боксера Александра Усика может стать голландец Тайрон Спонг.
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Общество

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Гаджеты

Samsung готовит три смартфона Galaxy S11 и новый Galaxy Fold

Напомним, выход на рынок новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S11 запланирован на начало 2020 года.
Vevby.ru 01:28
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Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»

Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru вчера в 16:11
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Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.
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Forbes составил новый рейтинг богатейших семей России

iReactor вчера в 04:28
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