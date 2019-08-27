«Ньюкасл» на своем поле уступил «Лестеру» 28 августа в матче 1/32 Кубка английской лиги по футболу. «Лестер» открыл счет на 34-й минуте. Джеймс Мэддисон отлично исполнил штрафной удар.

«Лестер» по пенальти переиграл «Ньюкасл» в Кубке английской лиги

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