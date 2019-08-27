Футбол

Красная веснаКрасная весна«Лестер» по пенальти переиграл «Ньюкасл» в Кубке английской лиги

«Ньюкасл» на своем поле уступил «Лестеру» 28 августа в матче 1/32 Кубка английской лиги по футболу. «Лестер» открыл счет на 34-й минуте. Джеймс Мэддисон отлично исполнил штрафной удар.
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«Лестер» по пенальти обыграл «Ньюкасл» и вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги

Sport24.ruвчера в 17:40

«Лестер» вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги, обыграв «Ньюкасл»

РИА Новостивчера в 17:17

«Бернли» – «Сандерленд»: ждать ли сенсации?

Все про Спорт ру27 августа в 12:30

«Лестер» обыграл «Ньюкасл» в серии пенальти и вышел в 1/16 финала Кубка лиги

Чемпионатвчера в 17:13

«Эвертон» и «Лестер» пробились в следующий раунд Кубка английской лиги

Матч ТВвчера в 17:07

«Ньюкасл» по пенальти проиграл «Лестеру» в Кубке лиги, «Бернли» уступил «Сандерленду»

Спорт-Экспрессвчера в 17:17

Кубок английской лиги. «Лестер» обыграл «Ньюкасл» по пенальти, «Эвертон» победил «Линкольн»

Sports.ru27 августа в 06:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
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Актер Александр Числов умер в 54 года

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В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба

Российская газета 05:08
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Соболь сообщила о нападении на нее с «какой-то грязью»

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У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
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Суд арестовал двух полицейских по делу об изнасиловании в Анапе

Городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.
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Болтон планирует обсудить в Минске санкции в отношении Белоруссии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе запланированного на 29 августа визита в Минск планирует обсудить введенные в отношении Белоруссии санкции.
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Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
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Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Политика

В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова

Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

В Кузбассе столкнулись два поезда, есть погибшие

В Киселёвске на технологической железнодорожной ветке столкнулись два состава: тепловоз врезался в стоящий на путях грузовой поезд.
Сибдепо 05:03
Футбол

Директор «Тамбова» заявил, что переход Гогуа в ЦСКА объявят сегодня

МК-Спорт вчера в 09:02
Общество

В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Футбол

«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Неймара

Газета.Ru вчера в 21:26
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Политика

Порошенко считает новую должность Шуфрича издевательством

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что избрание представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича лидером комитета Верховной рады по свободе слова - не что иное, как издевательство над журналистикой и свободой слова.
Газета.Ru 05:52
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами

В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Происшествия

В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек

Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
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Наука

Орнитологи определили смысл вороньего карканья

Карканье ворон оказалось управляемым специалистами, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
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Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Кино

Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль вчера в 14:10
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Экономика

«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Кино

В России хотят снять фильм о посадке А321 в кукурузном поле

Аргументы и Факты вчера в 23:11
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Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Армия и оружие

В Пентагоне предложили Турции выбрать между С-400 и F-35

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция не сможет получить американские самолеты F-35, если не откажется от контракта на поставку российских систем ПВО С-400, сообщает Cumhurriyet.
РБК вчера в 15:58
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В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины в ковре

Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у заброшенного стадиона.
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Польша намерена продавать Украине газ, купленный у США

"PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine (Энергетическая компания Украины)", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 06:13
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