«Ньюкасл» на своем поле уступил «Лестеру» 28 августа в матче 1/32 Кубка английской лиги по футболу. «Лестер» открыл счет на 34-й минуте. Джеймс Мэддисон отлично исполнил штрафной удар.

«Лестер» по пенальти переиграл «Ньюкасл» в Кубке английской лиги

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Наука Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.

Космос NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.

Баскетбол Сборная России обыграла испанцев перед стартом Кубка мира Баскетболисты сборной России продолжают подготовку к грядущему Кубку мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика В Госдуме назвали президенту Грузии свои условия возобновления диалога Накануне Зурабишвили заявила, что Грузия может возобновить диалог с Россией, если позиция Москвы по отношению к Тбилиси изменится.

Общество Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.

Интернет Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Музыка Сергей Полунин станцевал в новом клипе Максима Фадеева Могу сказать, что я правда стал счастливей от того, что главную роль в этом клипе исполнил Гений мирового балета – Сергей Полунин.

Происшествия Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка, сообщает "Грузия online".

Армия и оружие В США нашли доказательства строительства КНДР новой подлодки Соединенные Штаты уверены, что Северная Корея разработала новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты.

Наука Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.

Технологии Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Американская автогонщица, обладательница титула «Самая быстрая женщина на четырех колесах» Джесси Комбс насмерть разбилась при попытке установить новый скоростной рекорд.

Происшествия Поисковые работы на месте обрушения в Новосибирске завершены Поисковые работы завершены на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Единоборства Нурмагомедов назвал Порье своей добычей Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от очередной защиты титула в поединке с американцем Дастином Порье.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.

Происшествия Авария на ГЭС на востоке Турции привела к затоплению дороги Авария на гидроэлектростанции в провинции Сивас на востоке Турции привела к затоплению автодороги, под водой оказались три автомобиля, спасены шесть человек, сообщает агентство Anadolu в четверг.

Хоккей «Адмирал» обыграл «Спартак» в последнем матче перед стартом сезона КХЛ Хоккеисты "Адмирала" из Владивостока обыграли московский "Спартак" в последнем для обеих команд контрольном матче перед началом сезона КХЛ, "красно-белые" проиграли четыре подряд контрольных матча.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Экономика Долг россиян по налогам увеличился Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.

Происшествия Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе В Кремле считают, что случай по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней спортсменки в Анапе, фигурантами которого являются двое экс-полицейских, не свидетельствует о «тотальной безнаказанности» правоохранителей.