Футбол

«Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Лестеру» в матче АПЛ
Vprognoze.ru
15:56

Лестер — Манчестер Сити
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
14′
Бернарду Силва
Марк Олбрайтон
19′
Харри Магуайр
58′
Хамза Чоудури
Демарай Грэй
63′
70′
Кевин де Брюйне
Давид Сильва
77′
Джон Стоунз
Джеймс Мэддисон
Дэнни Симпсон
78′
Рикарду Перейра
81′
83′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Джейми Варди
87′
Джейми Варди
Синдзи Окадзаки
88′
89′
Фабиан Делф
90′
Серхио Агуэро
«Манчестер Сити» сенсационно уступил «Лестеру» и потерпел второе поражение подряд в чемпионате Англии. Встреча состоялась в Лестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. «Манчестер Сити» открыл счет на 14-й минуте благодаря точному удару Бернарду Силвы.
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