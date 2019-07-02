Футбол

«Лестер» отказался продать Магуайра в «МЮ» за 70 млн фунтовSports.ru 11:51

«Манчестер Юнайтед» пока не может договориться с «Лестером» о трансфере защитника Харри Магуайра. По информации Sky Sports, «МЮ» вышел на «Лестер» с предложением о покупке 26-летнего футболиста за 70 миллионов фунтов, но «лисы» ответили отказом. Клубы ведут переговоры уже несколько недель.
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«Лестер» вновь отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере Магуайра

Советский спорт09:47

«Лестер» отказался продать Магуайра в «МЮ» за 70 млн фунтов

Sports.ru11:51

Sky Sports: «МЮ» предложил «Лестеру» 78 миллионов евро за Магуайра

Спорт-Экспресс05:29

«Лестер» и «Монако» продолжают вести переговоры по Тилемансу

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СМИ: «МЮ» обошел «Манчестер Сити» в гонке за Магуайра

Матч ТВ06:57

«Манчестер Юнайтед» предложил «Лестеру» £70 млн за Магуайра

РИА Новости05:30

«Манчестер Юнайтед» увеличил предложение за Магуайра до 70 млн фунтов и обошел «Манчестер Сити»

Sport24.ru05:23
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

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"Следует заметить, что для опорно-двигательного аппарата вреден быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и наоборот – резкий переход на обувь на высоком каблуке, к которой нога абсолютно не привыкла - подобный стресс для организма будет равен травме средней тяжести", - заключил Орджоникидзе.
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Экономика

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Предприятие выпускало также водку «Старая Москва» и «Столичная». О решении Арбитражного суда Московской области сообщает РИА Новости.
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Политика

Граждане Украины смогут стать россиянами в упрощенном порядке

"При необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", —говорится в перечне поручений главы российского государства.
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Напомним, что ранее в Сети появлялась информация о новом УАЗ «Патриот» С АКПП.
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Происшествия

Число отравившихся шавермой в Петербурге выросло до 53

Число отравившихся шавермой в ресторане «ЕвроКебаб» в Санкт-Петербурге возросло до 53 человек.
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«Яндекс» ответил на претензии «Авито» и «М.Видео» по поисковой выдаче

Утверждалось, что «Яндекс» отдает приоритет сервисам, связанным с компанией, при помощи так называемых «колдунщиков» — быстрых интерактивных ответов на запросы пользователей.
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Общество

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Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
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Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве

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В России назвали ЕГЭ «провокацией» и предрекли его скорую отмену

Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков заявил, что ЕГЭ является провокацией, которая будет отменена в ближайшие 10 лет, передает "НСН".
Обновлено в 08:02
Интернет

Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска

Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.
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ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена

Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

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В небе над Лондоном из самолета выпал труп

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Грызлов заявил о возможности разведения сил в Петровском и Золотом

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
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Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму

Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

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Армия и оружие

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

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Общество

В Нижнем парке Липецка избавятся от аттракционов

Сегодня стало известно, что аттракционы в Нижнем парке Липецка снесут к началу августа.
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Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
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Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

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Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

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Гарри Магуайр
Британский футболист
Английский футболист, защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии. Участник чемпионата мира 2018 года в России.
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Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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