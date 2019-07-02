Футбол
«Лестер» отказался продать Магуайра в «МЮ» за 70 млн фунтовSports.ru 11:51
«Манчестер Юнайтед» пока не может договориться с «Лестером» о трансфере защитника Харри Магуайра. По информации Sky Sports, «МЮ» вышел на «Лестер» с предложением о покупке 26-летнего футболиста за 70 миллионов фунтов, но «лисы» ответили отказом. Клубы ведут переговоры уже несколько недель.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
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