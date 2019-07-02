«Манчестер Юнайтед» пока не может договориться с «Лестером» о трансфере защитника Харри Магуайра. По информации Sky Sports, «МЮ» вышел на «Лестер» с предложением о покупке 26-летнего футболиста за 70 миллионов фунтов, но «лисы» ответили отказом. Клубы ведут переговоры уже несколько недель.

«Лестер» отказался продать Магуайра в «МЮ» за 70 млн фунтов

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Здоровье Врач дал советы женщинам, как правильно выбирать обувь "Следует заметить, что для опорно-двигательного аппарата вреден быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и наоборот – резкий переход на обувь на высоком каблуке, к которой нога абсолютно не привыкла - подобный стресс для организма будет равен травме средней тяжести", - заключил Орджоникидзе.

Экономика Суд признал банкротом производителя водки «Путинка» Предприятие выпускало также водку «Старая Москва» и «Столичная». О решении Арбитражного суда Московской области сообщает РИА Новости.

Политика Граждане Украины смогут стать россиянами в упрощенном порядке "При необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", —говорится в перечне поручений главы российского государства.

Спорт WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.

Общество В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.

Авто Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП Напомним, что ранее в Сети появлялась информация о новом УАЗ «Патриот» С АКПП.

Происшествия Число отравившихся шавермой в Петербурге выросло до 53 Число отравившихся шавермой в ресторане «ЕвроКебаб» в Санкт-Петербурге возросло до 53 человек.

Технологии «Яндекс» ответил на претензии «Авито» и «М.Видео» по поисковой выдаче Утверждалось, что «Яндекс» отдает приоритет сервисам, связанным с компанией, при помощи так называемых «колдунщиков» — быстрых интерактивных ответов на запросы пользователей.

Общество Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.

Культура Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.

Общество В России назвали ЕГЭ «провокацией» и предрекли его скорую отмену Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков заявил, что ЕГЭ является провокацией, которая будет отменена в ближайшие 10 лет, передает "НСН".

Интернет Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.

Происшествия ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Грызлов заявил о возможности разведения сил в Петровском и Золотом Кроме действий в Петровском и Золотом, необходимо продолжить диалог Киева и Донбасса о дальнейших участках разведения, указал он.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Политика Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Политика Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Общество В Нижнем парке Липецка избавятся от аттракционов Сегодня стало известно, что аттракционы в Нижнем парке Липецка снесут к началу августа.

Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний "В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".

Происшествия Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.

Происшествия На Украине во время тренировочного полета разбился самолет Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.