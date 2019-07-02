Футбол
«Лестер» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Магуайра за € 78 млнЧемпионат 10:52
«Манчестер Юнайтед» вновь не сумел договориться по трансферу защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, утверждает Sky Sports. По данным источника, манкунианцы предлагали за футболиста € 78 млн, но получили отказ.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:53, Вашингтон
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Обновлено в 04:59
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Общество
Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы
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Обновлено вчера в 12:00
Экономика
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Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Обновлено вчера в 23:43