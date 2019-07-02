Футбол

«Лестер» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Магуайра за € 78 млнЧемпионат 10:52

«Манчестер Юнайтед» вновь не сумел договориться по трансферу защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, утверждает Sky Sports. По данным источника, манкунианцы предлагали за футболиста € 78 млн, но получили отказ.
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«Лестер» вновь отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере Магуайра

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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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