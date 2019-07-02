Футбол
«Лестер» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Магуайра за € 78 млнЧемпионат 10:52
«Манчестер Юнайтед» вновь не сумел договориться по трансферу защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, утверждает Sky Sports. По данным источника, манкунианцы предлагали за футболиста € 78 млн, но получили отказ.
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