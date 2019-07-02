Футбол

«Лестер» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Магуайра за € 78 млнЧемпионат 10:52

«Манчестер Юнайтед» вновь не сумел договориться по трансферу защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, утверждает Sky Sports. По данным источника, манкунианцы предлагали за футболиста € 78 млн, но получили отказ.
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Sky Sports: «МЮ» предложил «Лестеру» 78 миллионов евро за Магуайра

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Гарри Магуайр
Британский футболист
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Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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