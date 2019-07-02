«Манчестер Юнайтед» вновь не сумел договориться по трансферу защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, утверждает Sky Sports. По данным источника, манкунианцы предлагали за футболиста € 78 млн, но получили отказ.

«Лестер» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Магуайра за € 78 млн

Происшествия Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.

Политика Лукашенко призвал в защите страны не рассчитывать на Россию Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна самостоятельно защищать суверенитет, а не рассчитывать на помощь России или НАТО.

Политика Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Происшествия Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.

Политика Анонсированы новые протесты на Майдане Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Шоу-бизнес Лещенко поддержал поездку Пугачевой по перрону Российский певец Лев Лещенко прокомментировал поездку Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Армия и оружие СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.

Общество Японцы вынудили Ким Кардашьян-Уэст переименовать бренд Kimono Бренд корректирующего нижнего белья Ким Кардашьян-Уэст навлек на себя гнев ее поклонников.

Политика Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, состоявшейся 20 июня.

Политика Кристин Лагард приостанавливает полномочия главы МВФ Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приостанавливает выполнение своих обязанностей в связи с выдвижением на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Путешествия В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.

Теннис Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Общество Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Футбол «Тоттенхэм» объявил о трансфере Ндомбеле "Тоттенхэм" приобрел у "Лиона" полузащитника Танги Ндомбеле, информирует официальный сайт "шпор".

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Политика Зеленский заявил, что будет «защищать украинский язык» Президент Украины Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык, а также придерживаться курса на интеграцию страны в ЕС и НАТО.