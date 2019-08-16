Футбол
«Лестер» отдал Кинга в аренду «Рейнджерс»РИА Новости вчера в 18:35
Футбольный клуб "Лестер" отдал полузащитника Энди Кинга в аренду шотландскому клубу "Рейнджерс", сообщается на сайте английской команды. Срок арендного соглашения 30-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2019/20.
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