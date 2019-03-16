Футбол

«Лестер» одержал минимальную победу над «Бернли»REGNUM 12:53

На 33-й минуте молодой английский плеймейкер Джеймс Мэддисон открыл счет — 0:1. Через 5 минут Дуайт Макнейл вернул хозяев в игру, замкнув передачу Чарли Тейлора — 1:1. В конце матча защитник сборной Ямайки Уэс Морган принес "Лестеру" победу — 1:2.
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«Лестер» на выезде разобрался с «Бернли», играя в меньшинстве с четвертой минуты

Матч ТВ13:02

«Вест Хэм» обыграл «Хаддерсфилд», «Бернли» уступил «Лестеру»

Спорт-Экспресс12:55

«Лестер» победил, играя весь матч в меньшинстве, шоу в Лондоне и мир на юге Англии

Евро-футбол.ру13:07

«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Хаддерсфилдом», уступая 1:3 к 75-й минуте

Советский спорт13:26

«Лестер» нанёс поражение «Бёрнли», играя с четвёртой минуты в меньшинстве

Чемпионат13:03

«Вест Хэм» – «Хаддерсфилд»: стоит ли поставить на «терьеров»?

Все про Спорт рувчера в 10:48

«Вест Хэм» — «Хаддерсфилд». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч АПЛ 16 марта 2019 года

LiveSport.ru14 марта в 23:33
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Умерла певица Юлия Началова

Обновлено в 13:10
Футбол

Мадридский «Реал» выиграл первый матч после возвращения Зидана

Обновлено в 13:20
Спорт

Логинов: до финишной прямой не думал о том, что могу завоевать медаль

Обновлено в 14:23
Происшествия

Госпитализирован режиссер Марлен Хуциев

93-летний режиссер и сценарист Марлен Хуциев госпитализирован с внутренним кровотечением, сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Последнюю съемку Началовой покажет НТВ в воскресенье

Телеканал НТВ покажет последнюю передачу, в съемках которой принимала участие ушедшая из жизни певица Юлия Началова, в воскресенье, 17 марта.
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес

Началова была уверена, что поправится

Известная российская певица Юлия Началова была уверена, что скоро поправится, сообщил Федеральному агентству новостей источник.
Обновлено в 14:25
Происшествия

«Желтые жилеты» подожгли известный ресторан на Елисейских полях

Обновлено в 14:00
Политика

«Они за Россию»: украинская журналистка подвела итоги визита в Крым

Автор блога на украинском портале "Страна.ua" Олеся Медведева подвела итоги своей поездки в Крым.
Обновлено в 13:36
Происшествия

В Грузии сошел с рельсов пассажирский поезд

В Грузии сошел с рельсов пассажирский поезд №683 «Кутаиси — Батуми».
Обновлено в 14:18
Происшествия

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Москве человек забрался на арку Крымского моста

В Москве человек забрался на арку Крымского моста на высоту примерно пятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.
Обновлено в 11:04
Футбол

Фанаты «Енисея» требовали отставки тренера во время игры с «Арсеналом»

Фанаты призвали к отставке специалиста на игре 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом".
Обновлено в 14:06
Политика

Силовики задержали журналистку на митинге Порошенко в Ковеле

Обновлено в 12:43
Футбол

У защитника «Рубина» диагностировали перелом

Защитник казанского "Рубина" Владимир Гранат в игре 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" (0:2) получил перелом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Менеджер Началовой рассказала о состоянии здоровья певицы

Обновлено 14 марта в 22:36
Кино

Михаил Кокшенов внес ясность в сообщения о «сердечном приступе»

Обновлено в 12:31
Происшествия

В Петербурге в жилом доме обезвредили три мины времён войны

Обновлено в 14:22
Политика

Отрыв Зеленского от Порошенко стал минимальным

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборных рейтингах, однако его отрыв от действующего главы государства Петра Порошенко сократился до нескольких процентов.
Обновлено в 10:33
Политика

В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе

«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.
Обновлено в 05:00
Спорт

Дмитрий Малышко: «Думаю, с Гараничевым мы бы могли выступить сильнее»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился впечатлениями от завоевания бронзовой медали в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 13:34
Теннис

Теннисист Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Обновлено в 14:46
Политика

Евродепутат рассказал об инструментах борьбы с «Северным потоком – 2»

Евросоюз может вести борьбу с проектом «Северный поток – 2» с помощью газовой и экономической директивы.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Обновлено в 12:30
Экономика

МВФ заблокировал перевод 500 миллионов долларов для Украины

Вопреки ожиданиям Минфина страны, МВФ пока заблокировал этот перевод.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

В Минске милиция сорвала лекцию журналистов moloko plus

В Минске сотрудники милиции сорвали презентацию журнала moloko plus. Об этом сообщается в паблике альманаха во «ВКонтакте».
Обновлено в 09:53
Политика

В СФ оценили идею взимать с России ренту за «земли Юрия Долгорукого»

16 марта сообщалось, что экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период в ответ на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об убытках от пребывания Крыма в составе Украины.
Обновлено в 08:31
Политика

Москаль вырвал на митинге неприятное фото для Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в рамках предвыборной кампании побывал в Ужгороде, где в очередной раз произошел неприятный инцидент.
Обновлено в 13:56
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