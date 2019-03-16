Футбол

«Лестер» одержал минимальную победу над «Бернли»REGNUM 12:53

На 33-й минуте молодой английский плеймейкер Джеймс Мэддисон открыл счет — 0:1. Через 5 минут Дуайт Макнейл вернул хозяев в игру, замкнув передачу Чарли Тейлора — 1:1. В конце матча защитник сборной Ямайки Уэс Морган принес "Лестеру" победу — 1:2.
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«Лестер» нанёс поражение «Бёрнли», играя с четвёртой минуты в меньшинстве

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«Лестер» на выезде разобрался с «Бернли», играя в меньшинстве с четвертой минуты

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Гол Ричи на 94-й минуте спас «Ньюкасл» от поражения «Борнмуту»

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«Вест Хэм» обыграл «Хаддерсфилд», «Бернли» уступил «Лестеру»

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«Лестер» победил, играя весь матч в меньшинстве, шоу в Лондоне и мир на юге Англии

Евро-футбол.ру13:07

«Лестер» вдесятером обыграл «Бернли», «Вест Хэм» вырвал победу в игре с «Хаддерсфилдом»

Sport24.ru13:01

Чемпионат Англии. «Борнмут» поделил очки с «Ньюкаслом», «Бернли» проиграл «Лестеру»

Sports.ru01:35
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Состояние певицы Юлии Началовой ухудшилось

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Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

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В Сибае напали на политолога Никиту Исаева

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