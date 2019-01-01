Футбол

«Лестер» обыграл «Эвертон» в первом матче АПЛ 2019 года
Soccer.ru
09:26

Эвертон — Лестер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
46′
Рашид Геззаль
Марк Олбрайтон
Андре Гомеш
52′
58′
Джейми Варди
Андре Гомеш
Бернард Анисио
62′
Тео Уолкотт
Дженк Тосун
70′
75′
Джонни Эванс
Люка Динь
80′
Дженк Тосун
81′
90′+3′
Джейми Варди
Демарай Грэй
В АПЛ состоялся первый матч в 2019 году. В битве середняков "Лестер" (8-е место) оказался сильнее "Эвертона" (10-е место).
Soccer.ru09:26

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