Футбол

«Лестер» обыграл «Челси» благодаря голу Варди
Спорт-Экспресс
11:51

"Лестер" в матче 18-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл "Челси" со счетом 1:0. Единственный мяч на 51-й минуте забил Джейми Варди.
Спорт-Экспресс11:51

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Гол Варди принес «Лестеру» гостевую победу над «Челси»

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«Челси» неожиданно проиграл «Лестеру» в матче АПЛ

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«Лестер» обыграл «Челси» благодаря голу Варди

Спорт-Экспресс11:51

Сарри и Гвардиола плюхнулись в лужу и проиграли андердогам. «Ливерпуль» ушел в четырехочковый отрыв

Sport24.ru12:17

«Челси» уступил «Лестеру». Это первое домашнее поражение команды в сезоне

Sports.ru11:53

Джейми Варди: «Лестер» в правильном настрое способен создать проблемы для «Челси»

Sportbox.RU03:57

Джейми Варди: «Лестер» в правильном настрое способен создать проблемы для «Челси»

Матч ТВ03:57
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Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира

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«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Серии А

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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче Сульшера

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«ПСЖ» обыграл «Нант» благодаря голу Мбаппе

Обновлено в 17:09
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Антуан Гризманн забил 200-й гол в карьере

В поединке 17-го тура Ла Лиги форвард «Атлетико» Антуан Гризманн забил победный гол в ворота «Эспаньола», реализовав пенальти.
Обновлено в 14:54
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Мюллер: победа над «Айнтрахтом» придаст «Баварии» смелости

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом».
Обновлено в 17:25
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Плаза назначен на пост главного тренера «Зенита»

Испанский наставник Жоан Плаза стал новым главным тренером петербургской баскетбольной команды «Зенит», сообщает официальный сайт клуба из Северной столицы.
Обновлено в 11:34
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Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
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Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).
Обновлено в 16:37
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Миливоевич: «Таунсенд забил потрясающий гол»

Думаю, что если ты забиваешь три мяча, то это заслуженная победа.
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Мамаев согласился на все условия жены

Павел Мамаев согласился на все требования, которые поставила перед ним жена для сохранения семьи.
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«Витесс» Слуцкого в четвертьфинале Кубка Голландии сыграет с «АЗ»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Голландии. "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий, сыграет с "АЗ" на выезде.
Обновлено в 17:25
Футбол

Слуцкий рассказал о матерных песнях сына-рэпера

Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал об увлечениях своего 13-летнего сына Дмитрия.
Обновлено в 09:08
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Широков рассказал о продлении контракта с футболистом «Динамо» Рыковым

Заместитель генерального директора московского «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков сообщил, что футбольный клуб продлил контракт с защитником Владимиром Рыковым.
Обновлено в 14:55
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Дело об уклонении Роналду от налогов суд рассмотрит 21 января

Обновлено в 09:22
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