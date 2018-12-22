Футбол

«Лестер» обыграл «Челси» благодаря голу Варди
Спорт-Экспресс
11:51

"Лестер" в матче 18-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл "Челси" со счетом 1:0. Единственный мяч на 51-й минуте забил Джейми Варди.
Спорт-Экспресс11:51

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Рюдигер: «О каком титуле идет речь, если мы не можем обыграть „Лестер“»

Soccer.ru16:16

«Челси» и «Манчестер Сити» потерпели домашние поражения в Премьер-лиге

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«Челси» уступил «Лестеру» в матче АПЛ

RT на русском12:28

«Челси» неожиданно проиграл «Лестеру» в матче АПЛ

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«Лестер» обыграл «Челси» благодаря голу Варди

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«Челси» уступил «Лестеру». Это первое домашнее поражение команды в сезоне

Sports.ru11:53

Сарри и Гвардиола плюхнулись в лужу и проиграли андердогам. «Ливерпуль» ушел в четырехочковый отрыв

Sport24.ru12:17
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Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

Туринский "Ювентус" обыграл "Рому" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
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ПСЖ одержал победу над «Нантом» в матче 19-го тура чемпионата Франции.
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Стало известно, что новым главным тренером баскетбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга стал испанский специалист Джоан Плаза, об этом говорится на официальном сайте клуба.
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«Бетис» сыграл вничью с «Эйбаром»

«Бетис» на своем поле не смог одолеть «Эйбар» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
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«Лейпциг» победил «Вердер», «Байер» обыграл «Герту»

"Лейпциг" победил "Вердер" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:2). Победный гол забил нападающий Арминду Брума.
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Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
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Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).
Обновлено в 16:37
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«Витесс» Слуцкого в четвертьфинале Кубка Голландии сыграет с «АЗ»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Голландии. "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий, сыграет с "АЗ" на выезде.
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Павел Мамаев согласился на все 30 условий жены и прислал ей цветы

Ранее Алана Мамаева обвиняла футболиста в изменах и поставила ему ряд условий.
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ПСВ обыграл «АЗ», «Бреда» победила «Херенвен»

ПСВ обыграл "АЗ" в 17-м туре чемпионата Голландии - 3:1.
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«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» решил выкупить полузащитника Аяза Гулиева у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа.
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Главный тренер Баварии Нико Ковач прокомментировал предстоящий матч 17-го тура бундеслиги с Айнтрахтом во Франкфурте.
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Джейми Варди
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Лестер Сити».
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Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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